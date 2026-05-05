Με τους αγοραστές να διατηρούν τον έλεγχο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε ανοδικά την Τρίτη 5 Μαΐου, έχοντας ως βασικό στήριγμα τον τραπεζικό κλάδο.

Ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε πάνω από τις 2.220 μονάδες, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας και επιβεβαιώνοντας το βραχυπρόθεσμο rebound της αγοράς στις πρώτες συνεδριάσεις του Μαΐου.

Συγκεκριμένα, ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 24,15 μονάδες ή 1,1% και έκλεισε στις 2.229,19 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης διαμορφώθηκε περίπου στις 31 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.199,45 μονάδες και υψηλό τις 2.230,21 μονάδες.

Στις δύο πρώτες συνεδριάσεις του Μαΐου, το ΧΑ καταγράφει πλέον κέρδη 1,85%.

Οι τράπεζες έδωσαν τον τόνο

Ο τραπεζικός κλάδος ήταν ο βασικός μοχλός της ανόδου, με τον κλαδικό δείκτη να ενισχύεται άνω του 2%.

Από τις συστημικές τράπεζες, η Εθνική και η Πειραιώς κατέγραψαν την ισχυρότερη άνοδο, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα της CrediaBank, η οποία κινήθηκε υψηλότερα κατά περισσότερο από 6%.

Στα blue chips, η ElvalHalcor κατέγραψε επίσης ράλι άνω του 6%, ενώ η Allwyn ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2%, συνεχίζοντας την προσπάθεια ανάκαμψης μετά το χθεσινό άλμα 5,7%.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε μικρότερη άνοδο, αρκετή όμως για να τη φέρει σε νέο ιστορικό υψηλό, πάνω από τα 41,3 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Κρι Κρι, η οποία έκανε άλμα 3% και άγγιξε για πρώτη φορά τα 25 ευρώ.

Η Μέση Ανατολή κρατά ευάλωτη την αγορά

Παρά τη διήμερη ανοδική κίνηση, η επενδυτική ψυχολογία παραμένει εύθραυστη. Το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να μην ευνοεί την ανάληψη ρίσκου, καθώς οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, όπου η αναζωπύρωση της έντασης απειλεί τις ήδη λεπτές ισορροπίες στην περιοχή.

Η μεταβλητότητα παραμένει υψηλή τόσο στις αγορές μετοχών όσο και στα ομόλογα, με τους επενδυτές να αποφεύγουν επιθετικές κινήσεις όσο η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο δείχνει να κρέμεται από μια κλωστή.

Το κλίμα επιβαρύνεται και από την εικόνα της Wall Street, μετά την πτώση της Δευτέρας, αλλά και από τα μεικτά μηνύματα που έρχονται από τα υπόλοιπα διεθνή χρηματιστήρια.

Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει των κρίσιμων μακροοικονομικών ανακοινώσεων της εβδομάδας, κυρίως από τις ΗΠΑ.

Το πετρέλαιο παραμένει μεγάλο «αγκάθι»

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για την αγορά.

Η ενεργειακή πίεση αναζωπυρώνει τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό, δηλαδή για έναν δύσκολο συνδυασμό χαμηλής ανάπτυξης και επίμονου πληθωρισμού.

Όσο η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή δεν αποκλιμακώνεται, τα χαρτοφυλάκια παραμένουν προσεκτικά. Η προτίμηση στρέφεται σε πιο αμυντικές κινήσεις, με τους επενδυτές να αποφεύγουν περιττό ρίσκο που θα μπορούσε να τους εκθέσει σε απότομες ανατροπές.

Οι εταιρικές εξελίξεις στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό μέτωπο, στο επίκεντρο παραμένει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr, πέρα από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου και του CVC, ενδέχεται να μπουν στην αύξηση ακόμη δύο με τρεις βασικοί επενδυτές, με πρόσθετη ζήτηση περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Σε συνδυασμό με την αναμενόμενη συνεισφορά των υφιστάμενων cornerstone επενδυτών, δηλαδή περίπου 1,3 δισ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο και έως 1,2 δισ. ευρώ από το CVC, σημαντικό μέρος της συναλλαγής θα μπορούσε να θεωρείται ουσιαστικά καλυμμένο πριν ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία.

Η Ideal Holdings ανακοίνωσε ότι εξετάζει πιθανή δημόσια προσφορά και εισαγωγή των μετοχών της Αττικά Πολυκαταστήματα στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Euronext Athens. Σε συνεργασία με την attica, έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την αξιολόγηση της συναλλαγής, με τη δημόσια εγγραφή να τοποθετείται χρονικά μετά τα μέσα Ιουνίου.

Η Εθνική Τράπεζα άσκησε το δικαίωμα αγοράς για το σύνολο των ανεξόφλητων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 200 εκατ. λιρών Αγγλίας, που είχαν εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2022 στο πλαίσιο προγράμματος συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ και λήγουν τον Ιούνιο του 2027. Οι ομολογίες θα αποπληρωθούν στην ονομαστική αξία τους, με τους αναλογούντες τόκους, ενώ το εναπομείναν ανεξόφλητο υπόλοιπο ανέρχεται σε περίπου 30,9 εκατ. λίρες.

Η Eurobank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών. Η τελευταία δόση εκτελέστηκε στο διάστημα 27-29 Απριλίου και αφορούσε 586.000 μετοχές, με μέση τιμή 3,84 ευρώ και συνολικό τίμημα 2,25 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η τράπεζα κατέχει πλέον 32,4 εκατ. ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 0,89% του μετοχικού της κεφαλαίου. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ακύρωση 28,1 εκατ. μετοχών, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την ΕΚΤ.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor, με το διοικητικό συμβούλιο να εγκρίνει ΑΜΚ έως 75 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 150 εκατ. νέων μετοχών, αξίας 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση θα γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή νέων επενδυτών.

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης, με στόχο να επιτευχθεί το όριο 15% για την ελεύθερη διασπορά που απαιτείται από τις αρχές της Euronext Athens. Η τελική τιμή θα καθοριστεί μέσω βιβλίου προσφορών, με κατώτατη τιμή τα 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Αν δεν επιτευχθεί το όριο του 15% στο free float, η αύξηση κεφαλαίου θα ακυρωθεί, ανεξάρτητα από το συνολικό επίπεδο κάλυψης.

Rebound στη Wall Street, μεικτές τάσεις στην Ευρώπη

Στη Wall Street, οι βασικοί δείκτες κινούνται ανοδικά, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,4%, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,7% και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά 0,9%.

Η νευρικότητα, ωστόσο, παραμένει αυξημένη μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι το Ιράν εξαπέλυσε drones και πυραύλους εναντίον τους, εξέλιξη που θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με τις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου διορθώνουν μετά το ράλι της Δευτέρας. Το WTI υποχωρεί κατά 4,4% στα 101,7 δολάρια, ενώ το Brent χάνει 3,3% στα 110,7 δολάρια.

Στην Ευρώπη, οι αγορές εμφανίζουν μεικτή εικόνα. Οι επενδυτές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα ισχυρά τραπεζικά αποτελέσματα και στην ανησυχητική κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο.

Ο τραπεζικός και ο τηλεπικοινωνιακός κλάδος προσφέρουν στηρίγματα, όμως η σκιά ενός γενικευμένου πολέμου και οι απειλές για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα περιορίζουν κάθε προσπάθεια για ουσιαστική ανοδική κίνηση.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx ενισχύεται κατά 0,3%, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 1,1%, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,6%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 1,6%.

