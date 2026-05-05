Πολιτική κρίση στη Ρουμανία: Πέρασε η πρόταση μομφής κατά Μπολογιάν

Η αποχώρηση των Σοσιαλδημοκρατών από τον κυβερνητικό συνασπισμό άνοιξε τον δρόμο για την πτώση του Ιλιέ Μπολογιάν, με τον πρόεδρο Νικούσορ Νταν να επιχειρεί τώρα να κρατήσει τη χώρα σε φιλοευρωπαϊκή πορεία.

05 Μάι. 2026 18:18
Pelop News

Σε νέα φάση πολιτικής αβεβαιότητας μπαίνει η Ρουμανία, μετά την υπερψήφιση της πρότασης μομφής κατά του πρωθυπουργού Ιλιέ Μπολογιάν από τη Βουλή.

Συνολικά 281 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της απομάκρυνσής του, αριθμός σαφώς υψηλότερος από τις 233 ψήφους που απαιτούνταν για να εγκριθεί η πρόταση. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στην πτώση της κυβέρνησης, η οποία είχε αναλάβει την εξουσία πριν από μόλις 10 μήνες.

Ο Μπολογιάν θα παραμείνει προσωρινά στα καθήκοντά του μέχρι να εγκριθεί η νέα κυβέρνηση, ενώ ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικούσορ Νταν, αναμένεται να ξεκινήσει προσπάθεια ανασυγκρότησης του κυβερνητικού σχήματος με διαφορετικό πρωθυπουργό.

Η ρήξη με τους Σοσιαλδημοκράτες

Καθοριστικό ρόλο στην πτώση της κυβέρνησης είχε η αποχώρηση των Σοσιαλδημοκρατών από τον τετρακομματικό συνασπισμό τον Απρίλιο.

Το μεγαλύτερο κόμμα της Ρουμανίας, που ανήκει στην Αριστερά, είχε συγκρουστεί πολλές φορές με τον Μπολογιάν για τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονταν με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Οι Σοσιαλδημοκράτες, μετά την αποχώρησή τους από τον συνασπισμό, ένωσαν τις δυνάμεις τους με την ακροδεξιά αντιπολίτευση, ζητώντας τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας που τελικά οδήγησε στην απομάκρυνση του πρωθυπουργού.

Η σύγκρουση είχε έντονο πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο, καθώς η εκλογική βάση των Σοσιαλδημοκρατών είχε πληγεί από τα μέτρα λιτότητας, γεγονός που αύξησε τις εσωτερικές πιέσεις στο κόμμα.

Νέα κυβέρνηση χωρίς τον Μπολογιάν

Ο πρόεδρος Νικούσορ Νταν αναμένεται τώρα να προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει τον συνασπισμό, αλλά με άλλο πρόσωπο στην πρωθυπουργία.

Σύμφωνα με το BBC, ο Ρουμάνος πρόεδρος επιχείρησε να διαβεβαιώσει ότι η χώρα θα διατηρήσει τη φιλοευρωπαϊκή της στάση, παρά την κυβερνητική κρίση.

Το πιθανότερο σενάριο είναι να προτείνει διαφορετικό στέλεχος από το κόμμα του Μπολογιάν ή, ενδεχομένως, έναν τεχνοκράτη, προκειμένου να ηγηθεί της νέας κυβέρνησης.

Οι Σοσιαλδημοκράτες, από την πλευρά τους, έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμοι να επανενταχθούν σε μια φιλοευρωπαϊκή συμμαχία, αρκεί αυτή να έχει διαφορετικό πρωθυπουργό.

Απίθανες οι πρόωρες εκλογές

Παρά την πτώση της κυβέρνησης, οι πρόωρες εκλογές θεωρούνται απίθανες. Οι επόμενες εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2028 και, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, δεν αναμένεται να επισπευσθούν.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του Μπολογιάν είχε σχηματιστεί πριν από 10 μήνες, στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανακοπεί η άνοδος της ακροδεξιάς «Συμμαχίας για την Ενότητα των Ρουμάνων» AUR, η οποία είχε κερδίσει το ένα τρίτο των εδρών στο κοινοβούλιο.

Η παρουσία της AUR στο πολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα πίεσης για τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, που επιχειρούν να διατηρήσουν κυβερνητική σταθερότητα χωρίς να οδηγήσουν τη χώρα σε νέα εκλογική αναμέτρηση.

Η σκιά της ακροδεξιάς και της πολιτικής πόλωσης

Ο Νικούσορ Νταν είχε κερδίσει τις προεδρικές εκλογές τον περασμένο Μάιο, σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο πολιτικό κλίμα.

Είχε προηγηθεί η ακύρωση της νίκης της Ακροδεξιάς στις εκλογές του 2025, έπειτα από καταγγελίες για εκλογική απάτη και ρωσική παρέμβαση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση Μπολογιάν είχε αναλάβει την αποστολή να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και να κρατήσει τη χώρα σε σταθερή φιλοευρωπαϊκή τροχιά. Ωστόσο, οι κοινωνικές αντιδράσεις στα μέτρα λιτότητας και οι τριβές με τους Σοσιαλδημοκράτες αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Η Ρουμανία βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια δύσκολη πολιτική εξίσωση: να σχηματίσει νέα κυβέρνηση χωρίς να διαρραγεί η φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία, την ώρα που η ακροδεξιά παραμένει ισχυρή και οι κοινωνικές πιέσεις από την οικονομική πολιτική συνεχίζονται.

