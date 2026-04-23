Σε νέα φάση πολιτικής αστάθειας εισέρχεται η Ρουμανία, καθώς η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Ίλιε Μπολογιάν έχασε την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία μετά την αποχώρηση των Σοσιαλδημοκρατών, του μεγαλύτερου κόμματος της χώρας.

Επτά υπουργοί του PSD υπέβαλαν την παραίτησή τους, αφήνοντας τον πρωθυπουργό χωρίς την αναγκαία κοινοβουλευτική στήριξη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από την ανοιχτή ρήξη που προκάλεσαν οι διαφωνίες γύρω από τις προσπάθειες μείωσης των κρατικών δαπανών, με στόχο τον περιορισμό του υψηλού δημοσιονομικού ελλείμματος.

Οι Σοσιαλδημοκράτες είχαν καλέσει από τη Δευτέρα τον Φιλελεύθερο πρωθυπουργό να παραιτηθεί, παρότι μέχρι σήμερα είχαν εγκρίνει όλα τα κυβερνητικά μέτρα. Από την πλευρά του, ο Μπολογιάν αρνήθηκε να αποχωρήσει και ξεκαθάρισε ότι θα ορίσει προσωρινούς αντικαταστάτες από τα υπόλοιπα μέλη του υπουργικού συμβουλίου για διάστημα 45 ημερών, μέχρι να εγκριθεί νέο σχήμα από το Κοινοβούλιο.

Σε κίνδυνο η σταθερότητα και τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Η αποδυνάμωση του τετρακομματικού συνασπισμού, που είχε σχηματιστεί μόλις πριν από δέκα μήνες, προκαλεί έντονη ανησυχία και για την οικονομική πορεία της χώρας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ρουμανίας, η οποία βρίσκεται ήδη στο τελευταίο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας. Παράλληλα, η πολιτική αναταραχή μπορεί να αυξήσει το κόστος δανεισμού και να θέσει σε κίνδυνο περίπου 27 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πολιτική κρίση συνδέεται άμεσα και με τη συζήτηση για τις δημοσιονομικές περικοπές, θέμα που έχει προκαλέσει επανειλημμένες τριβές στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού.

Πρόταση μομφής και αναζήτηση νέας πλειοψηφίας

Το PSD ετοιμάζεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες πρόταση μομφής κατά του Μπολογιάν, κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της κυβέρνησης, εφόσον υπάρξει στήριξη και από την ακροδεξιά αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα, οι Σοσιαλδημοκράτες θα μπορούσαν να βρουν κοινοβουλευική στήριξη από τη Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων, το δεύτερο σε δύναμη κόμμα της Βουλής, το οποίο αυτή την περίοδο προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Στελέχη του PSD ανέφεραν ακόμη ότι και οι αναπληρωτές υπουργοί του κόμματος θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση όταν κατατεθεί επίσημα η πρόταση μομφής.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμο να στηρίξει μια νέα φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, με πρωθυπουργό είτε πολιτικό πρόσωπο είτε τεχνοκράτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορεί να συνεργαστεί με τα κόμματα ώστε να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να ανταποκριθεί, όπως αναφέρεται, στα προβλήματα των πολιτών.

Χωρίς συμφωνία για την επόμενη μέρα

Το Φιλελεύθερο Κόμμα του Μπολογιάν απέκλεισε την Τρίτη το ενδεχόμενο νέου συνασπισμού με την αριστερά, αν και χωρίς αυτήν δεν προκύπτει φιλοευρωπαϊκή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Την ίδια ώρα, στις συνομιλίες με τον κεντρώο πρόεδρο της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν, τα τέσσερα κόμματα του συνασπισμού απέκλεισαν τη συνεργασία με την ακροδεξιά, χωρίς όμως να καταλήξουν σε συμφωνία για το πώς θα συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός είχε συγκροτηθεί πριν από δέκα μήνες με στόχο να περιοριστεί η ενίσχυση των ακροδεξιών κομμάτων. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις για τις δημοσιονομικές περικοπές οδήγησαν τελικά στη σημερινή ρήξη, ανοίγοντας μια νέα αβέβαιη περίοδο για τη ρουμανική πολιτική σκηνή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

