«Είναι δύσκολη η κατάσταση αλλά υπάρχουν μέτρα ασφαλείας», συγκλονίζει ο influencer μέσα από το κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από χαινταϊό

«Ελπίζουμε ότι αυτή η κατάσταση θα τελειώσει σύντομα». Αυτά ανέφερε ο γνωστός influencer, Jake Rosemarin που βρίσκεται μέσα από το κρουαζιερόπλοιο M/V Hondius από την Αργεντινή που έχει χτυπηθεί από τον χαινταϊό με αποτέλεσμα να χάσουν μέχρι στιγμής τη ζωή τους τρεις επιβάτες του πλοίου.

Το κρουαζιερόπλοιο που είχε αποπλεύσει από την Ουσουάια της Αργεντινής, παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς οι τοπικές αρχές δεν επιτρέπουν την αποβίβαση επιβατών για λόγους δημόσιας υγείας. Στο καράβι επιβαίνουν 149 άτομα από περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων κι ένας Έλληνας. Το συγκεκριμένο πλοίο δε, είναι ένα εξερευνητικό κρουαζιερόπλοιο για αυτό άλλωστε η τιμή της συμμετοχής σε κάποια από τα ταξίδια του αγγίζουν τα 36.000 δολάρια.

Αν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να εμφανίζεται καθησυχαστικός και οι αρχές της χώρας της Δυτικής Αφρικής εφαρμόζουν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ωστόσο υπάρχει έκδηλη ανησυχία για την πορεία των επιβατών του πλοίου. Ακόμα 7 άτομα μεταξύ των οποίων 5 επιβάτες και δύο μέλη του πληρώματος παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα. Από αυτά τα δύο έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν νοσήσει από τον χαινταίο, ενώ για τους υπόλοιπα συνεχίζονται οι εργαστηριακές εξετάσεις.

The MV Hondius is off Cape Verde after requesting help from local authorities, but no one has been allowed to disembark. Three passengers have died and several others are ill, with plans underway for medical evacuations pic.twitter.com/kHirNC6GPz — Sky News (@SkyNews) May 5, 2026

Ανάμεσα στους επιβάτες του «Hondius» βρίσκεται και ο γνωστός influencer Jake Rosemarin, ο οποίος με ένα συγκλονιστικό βίντεο που ανέβασε, απηύθυνε έκκληση για κατανόηση και στήριξη. Όπως ανέφερε στους περίπου 44.000 ακολούθους του, η κατάσταση στο πλοίο είναι εξαιρετικά δύσκολη και καθόλου θεωρητική.

Το newsit.gr επικοινώνησε με τον Jake Rosemarin και ο ίδιος με μια γραπτή του δήλωση περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, ενώ μας έστειλε και μια φωτογραφία του με τον ίδιο να βρίσκεται σε κάποιον εξωτερικό χώρο του καραβιού.

«Πέρα από τους δύο ασθενείς επιβάτες που έχουν ήδη αναφερθεί στα μέσα ενημέρωσης, όλοι οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά και διατηρούν καλή ψυχολογία. Ελπίζουμε ότι αυτή η κατάσταση θα επιλυθεί σύντομα» αναφέρει ο ίδιος στο newsit.gr και συνεχίζοντας προσθέτει: «Η Oceanwide Expeditions και το πλήρωμα έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσουν τους επιβάτες ασφαλείς, ενημερωμένους και όσο το δυνατόν πιο άνετους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό δεν είναι ένα παραδοσιακό κρουαζιερόπλοιο, αλλά ταυτόχρονα και ένα εξερευνητικό πλοίο».

Στη συνέχεια δίνει τις δικές του απαντήσεις στις φήμες που κυκλοφορούν για μη τήρησης των υγειονομικών μέτρων στο συγκεκριμένο πλοίο. «Τέτοιου είδους πλοία λειτουργούν με αυστηρά πρωτόκολλα και δίνουν μεγάλη έμφαση στην καθαριότητα, ιδιαίτερα λόγω των απομακρυσμένων και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών που επισκέπτονται, οι οποίες απαιτούν υψηλά επίπεδα βιοασφάλειας. Το πλοίο συντηρείται σε πολύ υψηλό επίπεδο και οι ισχυρισμοί ότι είναι ακάθαρτο δεν είναι ακριβείς. Έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, όπως η τήρηση αποστάσεων και η χρήση μάσκας. Οι επιβάτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα γεύματά τους απευθείας στις καμπίνες τους. Επιτρέπεται η πρόσβαση στα εξωτερικά καταστρώματα για καθαρό αέρα, ενώ η συγκέντρωση σε εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, όπως το σαλόνι, είναι προς το παρόν περιορισμένη», συμπληρώνει ο Jake Rosemarin.

Στο τέλος της δήλωσης του ο influencer αναφέρει ότι όλοι οι επιβάτες παραμένουν αισιόδοξοι. «Λαμβάνουμε καλή φροντίδα και έχουν μεταφερθεί επιπλέον ιατρικά εφόδια και προμήθειες στο πλοίο. Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι η κατάσταση θα επιλυθεί σύντομα», καταλήγει στη γραπτή του δήλωση στο newsit.gr ο Jake Rosemarin.

😱 Outbreak on a ship: 150 people unable to disembark due to a dangerous virus The cruise liner MV Hondius is in a critical situation off the coast of Cape Verde. A hantavirus outbreak is suspected on board. At least three people have died, and several cases are severe. A… pic.twitter.com/PkuQmxoV9Q — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026

