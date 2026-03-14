Έφοδος της Αστυνομίας σε καταυλισμό στη Γαστούνη, κατασχέθηκαν αλυσοπρίονα και χαρτοκοπτικό μηχάνημα

Στη Γαστούνη έγινε επιχείρηση της Αστυνομίας σε καταυλισμό, έλεγχος σε 62 άτομα και 26 οχήματα. Κατασχέθηκαν μέχρι και αλισοπρίονα!

Ληστεία, εμπρησμός και κλοπή αυτοκινήτου στην Ηλεία, συλλήψεις των κατηγορουμένων

Το σχετικό ενημερωτικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης έχει ως εξής:

«Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στη Γαστούνη Ηλείας

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της

εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε χθες 13-03-2026, στην περιοχή

Γαστούνης του Δήμου Πηνειού, εντός και πέριξ καταυλισμών, αστυνομική

επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Διεύθυνσης

Αστυνομίας Ηλείας (Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, Ομάδα

Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού και Ομάδα

Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Α.Τ Πηνειού, Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας,

Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας Κυλλήνης και συνοδός αστυνομικός με σκύλο

ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

• Ελέγχθηκαν -62- άτομα και -26- οχήματα.

• Διενεργήθηκαν -7- έρευνες σε οικίες.

• Προσήχθησαν -5- άτομα.

• Συνελήφθησαν -2- άτομα :

o (1) άτομο για ληστεία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών

o (1) άτομο για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Κατασχέθηκαν :

• -2- αλυσοπρίονα,

• -1- χορτοκοπτικό μηχάνημα και

• Ηλεκτρικές συσκευές

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας /

Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας».

