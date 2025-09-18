«Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ

Είχε ασχοληθεί με το τοπικό ποδόσφαιρο ως πρόεδρος στους Αθλητικούς Ομίλους Χαριάς και Άρη Λανθίου

18 Σεπ. 2025 21:22
Pelop News

Μόλις στα 37 του χρόνια «έφυγε» σήμερα(18/9/2025) από τη ζωή ο Παναγιώτης Νικολούτσος ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίας βιομηχανικών ειδών και ανταλλακτικών, στον Πύργο.

Ο εκλιπών αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας που τελικά δυστυχώς τον κατέβαλε.

Ο Παναγιώτης Νικολούτσος είχε πάρει την σκυτάλη από τον πατέρα του Χρήστο, που μετρούσε δεκαετίες στο χώρο ως εργαζόμενος στην αντίστοιχη επιχείρηση των αδελφών Αντωνόπουλων, στην πόλη της Ηλείας.

Ήταν άνθρωπος της προσφοράς και είχε ασχοληθεί με τα κοινά από νωρίς στο χωριό την Παλαιοβαρβάρσαινα, ενώ αργότερα ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, αρχικά στις εκλογές του 2019 με την παράταξη του Κώστα Νικολούτσου και του 2023 με την παράταξη του Τάκη Αντωνακόπουλου.

Επίσης είχε ασχοληθεί με το τοπικό ποδόσφαιρο ως πρόεδρος στους Αθλητικούς Ομίλους Χαριάς και Άρη Λανθίου.

