Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Καραμπέτσος

O εκλιπών υπηρέτησε τη Θύελλα Πατρών για πάνω από δύο δεκαετίες και άφησε το αποτύπωμά του στην ομάδα

Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Καραμπέτσος
19 Απρ. 2026 19:08
Pelop News

Μεγάλη απώλεια για την οικογένεια της Θύελλας Πατρών, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο Αλέκος Καραμπέτσος, ένας άνθρωπος που αγάπησε όσο τίποτα άλλο τον σύλλογο.

Τον υπηρέτησε για πάνω από δύο δεκαετίες ως παράγοντας (γενικός γραμματέας και ταμίας) πριν από το 1967, αλλά και μετά με την επανασύσταση του σωματείου, ενώ ήταν πάντα παρών και ως φίλαθλος της ομάδας.

«Δύο φορές ερωτεύθηκα στη ζωή μου. Ο ένας έρωτας είναι η γυναίκα μου και ο άλλος η Θύελλα. Τη Θύελλα την ερωτεύθηκα όταν ήμουνα 11 χρόνων», είχε πει όταν είχε τιμηθεί από τη Θύελλα πριν από μερικά χρόνια και δείχνοντας το σήμα της ομάδας είχε προσθέσει: «Είχα και έχω πάντα τη Θύελλα στην καρδιά μου».

 

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:17 Ψηφιακή εποχή στις διαθήκες: Άμεση πρόσβαση εγγράφων μέσω της πλατφόρμας diathikes.gr
21:08 ΗΠΑ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν – Η εκτίμηση του Υπουργού Ενέργειας
21:00 Πάτρα: Εναπόθεση κλαδεμάτων σε νέα σημεία – Ετοιμάζεται ο Δήμος για την αντιπυρική περίοδο 2026
20:52 Κρήτη: Νεωκόρο δεν πήγε στη λειτουργία επειδή εγκλωβίστηκε μετά από τροχαίο – Τον βρήκαν σε γκρεμό
20:41 Μακελειό στη Λουιζιάνα: Οκτώ παιδιά νεκρά από πυροβολισμούς έπειτα από οικογενειακή διαμάχη
20:32 Καιρός: Άστατη Δευτέρα με βροχές σε Ιόνιο και ηπειρωτικά – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας
20:18 «Οχι» σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, λέει το Ιράν
20:17 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το τελευταίο ντέρμπι στη Λεωφόρο – Καίγονται οι Πειραιώτες
20:15 Μια νίκη από τους τελικούς η μπασκετική Παναχαϊκή – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:08 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Έτοιμη για τον τίτλο η Ενωση – Διέλυσε τους Θεσσαλονικείς
20:00 Πάτρα: Ενας αιώνας Προσφυγικά και η ανάπλαση που… δεν τελειώνει
19:50 Σκιάθος: Φωτιά στην περιοχή του Πλατανιά
19:46 Προμηθέας: Τα σενάρια και οι ισοβαθμίες για μία θέση στα πλέι-οφ
19:39 Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών στο Μόναχο λίγο πριν από αγώνα της Μπάγερν
19:30 Premier League: Νίκη για τη σωτηρία πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ ΒΙΝΤΕΟ
19:18 Αιγιάλεια: Συνάντηση Ανδριόπουλου με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου για τις αλλαγές του e-ΕΦΚΑ
19:09 Ικανοποιημένος ο Δημήτρης Πεγλερίδης για το Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου κ18
19:09 Ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν μπλοκάρει ξανά δεξαμενόπλοια
19:08 Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Καραμπέτσος
19:01 Μια ακόμη επιτυχία: Ο Προμηθέας το ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Εφήβων – Φωτογραφίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ