Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Καραμπέτσος

Μεγάλη απώλεια για την οικογένεια της Θύελλας Πατρών, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο Αλέκος Καραμπέτσος, ένας άνθρωπος που αγάπησε όσο τίποτα άλλο τον σύλλογο.

Τον υπηρέτησε για πάνω από δύο δεκαετίες ως παράγοντας (γενικός γραμματέας και ταμίας) πριν από το 1967, αλλά και μετά με την επανασύσταση του σωματείου, ενώ ήταν πάντα παρών και ως φίλαθλος της ομάδας.

«Δύο φορές ερωτεύθηκα στη ζωή μου. Ο ένας έρωτας είναι η γυναίκα μου και ο άλλος η Θύελλα. Τη Θύελλα την ερωτεύθηκα όταν ήμουνα 11 χρόνων», είχε πει όταν είχε τιμηθεί από τη Θύελλα πριν από μερικά χρόνια και δείχνοντας το σήμα της ομάδας είχε προσθέσει: «Είχα και έχω πάντα τη Θύελλα στην καρδιά μου».

