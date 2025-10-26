Εφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Ανάγνου

Ανήμερα της ονομαστικής του εορτής έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Ανάγνου.

Ενας ιστορικός παράγοντας που συνέδεσε το όνομά του με το Πάτραι τις παλιές καλές εποχές, αποτελούσε ένα από τα χαρακτηριστικά πρόσωπα της διοίκησης που θα έκαναν τα πάντα για την ομάδα, με σταθερότητα, συνέπεια και αυταπάρνηση.

Μάλιστα, πριν από δέκα χρόνια και ο εγγονός του Δημήτρης φόρεσε τη φανέλα του Πάτραι, κάτι που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ευτυχία για τον ίδιο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



