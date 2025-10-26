Εφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Ανάγνου

Ιστορικός παράγοντας του Πάτραι και μιας άλλης, πιο ρομαντικής εποχής

Εφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Ανάγνου
26 Οκτ. 2025 22:38
Pelop News

Ανήμερα της ονομαστικής του εορτής έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Ανάγνου.

Ενας ιστορικός παράγοντας που συνέδεσε το όνομά του με το Πάτραι τις παλιές καλές εποχές, αποτελούσε ένα από τα χαρακτηριστικά πρόσωπα της διοίκησης που θα έκαναν τα πάντα για την ομάδα, με σταθερότητα, συνέπεια και αυταπάρνηση.

Μάλιστα, πριν από δέκα χρόνια και ο εγγονός του Δημήτρης φόρεσε τη φανέλα του Πάτραι, κάτι που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ευτυχία για τον ίδιο.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Η Meta καταργεί 600 θέσεις εργασίας στο τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης
23:33 Ποια τρόφιμα δεν πρέπει να βάζουμε στην πόρτα του ψυγείου
23:19 Πόθεν Έσχες 2025: Παράταση των δηλώσεων έως τις 15 Νοεμβρίου
23:01 Πάτρα: Επεισόδια στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου – Παρέμβαση του Προέδρου της Κοινότητας Σπύρου Κασπίρη
22:58 ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει τη Σελήνη πριν προλάβει η Κίνα – Ψάχνει συμπαίκτες
22:57 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι πήραν το ντέρμπι
22:41 Αυτός είναι ο πιο απειλητικός καρκίνος για τους άνδρες
22:38 Εφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Ανάγνου
22:27 Σημαντικές αλλαγές στις συναλλαγές από τον Νοέμβριο – Υποχρεωτικά POS – IRIS και πρόστιμα
22:11 Ευρωβαρόμετρο 2025: Οι Έλληνες προτιμούν τα social media ως πηγή ενημέρωσης
21:53 Τα συνοικέσια επιστρέφουν στην εποχή της ψηφιακής μοναξιάς
21:41 Η JP Morgan εκτιμά άλμα του χρυσού άνω των $5.000 το 2026
21:31 Ηράκλειο: Άγριος καβγάς μεταξύ γυναικών στο λιμάνι με μία 56χρονη να καταλήγει στο νοσοκομείο
21:19 Γυναίκα είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και την απομάκρυναν
21:08 Σεβίλλη: Χιλιάδες στους δρόμους κατά της τοπικής κυβέρνησης που καθυστερούσε να ενημερώσει γυναίκες για ύποπτα αποτελέσματα μαστογραφιών
20:59 Χανιά: Πυροβολισμοί στην γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο – Ένας νεκρός
20:51 Ξύλο, διακοπή και τραυματίες στο Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου
20:47 Τι «κακό» για την υγεία σημαίνει ο μεσημεριανός ύπνος – Ποια ηλικία αφορά περισσότερο
20:38 Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ
20:29 Κυρίαρχη η Ρεάλ στο «Clasico», 2-1 τη Μπαρτσελόνα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ