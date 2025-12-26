Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων, με ανάρτηση στη σελίδα της στο Facebook.

26 Δεκ. 2025 23:44
Pelop News

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 67 ετών ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Αντώνης Κοκορίκος, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Αντώνης Κοκορίκος ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ και είχε μακρά και πολυετή παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης από το 1982. Εργάστηκε σε μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο και τον έντυπο Τύπο.

Μεταξύ άλλων, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία στην ΕΡΤ, στον ΣΚΑΪ, στο STAR, στο ALTER, καθώς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ΣΚΑΪ, NITRO, Alpha και Flash. Παράλληλα, συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Καθημερινή και Αυγή.

