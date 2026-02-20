«Έφυγε» από τη ζωή ο μεγάλος Απολλωνιστής Γιάννης Μούγιος

Ο Γιάννης Μούγιος, ένας μεγάλος Απολλωνιστής με σπουδαία προσφορά στον Σύλλογο και την κοινωνία «έφυγε» από τη ζωή στα 87 του χρόνια βυθίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένεια του και την οικογένεια του Απόλλωνα.

Ο εκλιπών είχε προσφέρει πολλά στους «μελανόλευκους» και την κοινωνία. Μάλιστα ήταν καθοριστική η συμβολή του στην ανέγερση του κλειστού γηπέδου του Απόλλωνα στην Περιβόλα.

Η κηδεία του έγινε σήμερα στην Πάτρα από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα με τον Απόλλωνα να εκδίδει συλλυπητήρια ανακοίνωση, η οποία έχει ως εξής:

«Ο Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Πατρών εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Ιωάννη Μούγιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε ένας άνθρωπος με διαρκή και ουσιαστική προσφορά στον Σύλλογό μας. Επιτυχημένος έμπορος δομικών υλικών, σύμβουλος με διορατικότητα και ακούραστος υποστηρικτής του Απόλλωνα από το 1960, συνέδεσε το όνομά του με κομβικές στιγμές της ιστορίας μας. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του κατά την περίοδο 1989–1990, όταν με γενναιοδωρία και αίσθημα ευθύνης δώρισε την απαιτούμενη ποσότητα δομικών υλικών για την ανέγερση του Κλειστού Γηπέδου Περιβόλας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία της έδρας που αποτέλεσε και αποτελεί σημείο αναφοράς για την ομάδα και τους φιλάθλους μας.

Η πολυετής παρουσία του, η έμπρακτη αγάπη του για τον Σύλλογο και το ήθος που τον διέκρινε αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην οικογένεια του Απόλλωνα. Η προσφορά του δεν περιορίστηκε σε υλικά μέσα, αλλά αποτυπώθηκε κυρίως στο παράδειγμα ανιδιοτέλειας και αφοσίωσης που κληροδοτεί στις νεότερες γενιές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και σύσσωμη η οικογένεια του Απόλλωνα Πατρών εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

