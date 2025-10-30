Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Παπαδόπουλος

Σε ηλικία 91 ετών πέθανε ο πρώην βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Παπαδόπουλος, ένας από τους βουλευτές που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος το 1974. Η ΝΔ αποχαιρέτησε με συγκίνηση το ιστορικό της στέλεχος.

30 Οκτ. 2025 11:19
Πένθος στη Νέα Δημοκρατία για την απώλεια του πρώην βουλευτή Κοζάνης, Γιώργου Παπαδόπουλου, που πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει: «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα το 1974».

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1934 στην Κορυφή Βοΐου Κοζάνης. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και οικονομικά στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Δυτικού Βερολίνου και Ζυρίχης, όπου ολοκλήρωσε και μεταπτυχιακές σπουδές. Αναγορεύτηκε διδάκτορας πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Βερολίνου και υπήρξε υφηγητής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, ενώ δίδαξε και στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ.

Διακρίθηκε για το πλούσιο συγγραφικό του έργο, τόσο στην ελληνική όσο και στη γερμανική γλώσσα, ενώ η πολιτική του πορεία χαρακτηρίστηκε από συνέπεια και ήθος. Εξελέγη βουλευτής Κοζάνης στις εκλογές του 1974 και του 1977, αναπτύσσοντας ενεργή δημόσια παρουσία και συμβάλλοντας σημαντικά στην τοπική και εθνική πολιτική ζωή.

«Εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.
