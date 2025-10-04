«Έφυγε» από τη ζωή στα 59 της χρόνια η γλυκιά δασκάλα του Αιγίου

Το πένθος είναι βαρύ για τη μεγάλη απώλεια της Φωτεινής Δημοπανάγου

04 Οκτ. 2025
Βαρύ κι ασήκωτο το χτύπημα της μοίρας για τη Φωτεινή Δημοπανάγου, μια γλυκύτατη και αγαπημένη των παιδιών και των συναδέλφων της δασκάλα στο Αίγιο. «Έφυγε» από τη ζωή στα 59 της.

Η πιο τραγική ειρωνεία; Τον Ιούνιο του 2026 θα έβγαινε σε σύνταξη. Θα ήταν, δηλαδή, η τελευταία της χρονιά στο 2ο Δημοτικό Σχολείου Αιγίου και στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν πρόλαβε, όμως…

Αρχές Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε κανονικά στο σχολείο, αλλά δεν ένιωθε καλά και ζήτησε άδεια για να κάνει εξετάσεις.

Από το Νοσοκομείο του Αιγίου, στο Πανεπιστημιακό στο Ρίο. Τ’ αποτελέσματα που πήρε την κεραυνοβόλησαν: ο καρκίνος στον πνεύμονα, που είχε μείνει σιωπηλός για κάμποσα χρόνια, «ζωντάνεψε» και επιτέθηκε λυσσαλέα.

Δεν έπαιρνε ούτε καν θεραπεία. Της είπαν απλώς να γυρίσει σπίτι της. Και πριν συμπληρωθεί ένας μήνας, «έφυγε»…

Ο σύζυγός της, Παναγιώτης Χρύσανθος, το μοναχοπαίδι της ο Στέφανος, η χαροκαμένη μάνα της Διονυσία, η αδελφή της Αγγελική, οι συγγενείς της, δεν ήθελαν να το πιστέψουν. Απαρηγόρητοι. Οπως και οι συνάδελφοί της, που είχαν να λένε για μια πραγματική κυρία, για μια εξαιρετική δασκάλα.

Σε ανακοίνωσή του, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, την αποχαιρέτησε: «Μια φωτεινή παρουσία, αντάξια του ονόματός της, έφυγε από κοντά μας. Δασκάλα με αγάπη, φως και αληθινό ενδιαφέρον για τα παιδιά. Τυχεροί όσοι μαθητές και γονείς τη συνάντησαν στον δρόμο τους».

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού, τόνισε σε ανακοίνωσή του: «Η προσφορά της στα παιδιά μας, το εκπαιδευτικό της έργο και η μεγάλη της αγκαλιά, θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μας.

Στην μνήμη της θα δοθεί χρηματικό ποσό στο ΕΚΑΜΕ Αιγίου».
