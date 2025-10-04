81 χρόνια από την απελευθέρωση της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει:

Ήταν το πρωί της 4ης Οκτώβρη του 1944 όταν οι καμπάνες ανήγγειλαν τη λευτεριά και το τέλος της σκλαβιάς, με τους απελευθερωτές, τα τμήματα του ΕΛΑΣ, να παρελαύνουν στην ελεύθερη Πάτρα και τους κατοίκους να πλημμυρίζουν τους δρόμους της.

Τιμάμε την ιστορία και τους αγώνες του λαού μας, που πάλεψαν για το δίκιο και τη λευτεριά. Όλους όσους στάθηκαν περήφανα μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα, όσους πάλεψαν με το όπλο στο χέρι και κράτησαν ηρωική στάση στα βασανιστήρια από τους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους, στα κρατητήρια, στην ασφάλεια, στην έδρα των SS, αλλά και στα εκτελεστικά αποσπάσματα στη βίλα Λυμπερόπουλου, στο κτήμα Μουρτζούχου, στις φυλακές Μαργαρίτη, στο μπλόκο των Προσφυγικών, στα Ψηλαλώνια. Τις χιλιάδες λαού που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για την απελευθέρωση της Πάτρας, αποδεικνύοντας όσα μπορεί να καταφέρει ο λαός, ακόμα και όταν ο κατακτητής μοιάζει ανίκητος.

Τιμάμε τους αγώνες των λαών όλου του κόσμου που παλεύουν για την ελευθερία, κόντρα σε κάθε κατακτητή, που παλεύουν και σήμερα για τη δικιά τους πατρίδα, όπως ο λαός της Παλαιστίνης εδώ και δεκαετίες ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή και τη συνεχιζόμενη γενοκτονία.

Οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 5 και την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 9.00μμ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στην πλατεία Παντοκράτορος, με το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου της Πάτρας και την Ορχήστρα του να παρουσιάζουν τα «Ρεμπέτικα της κατοχής».

Την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 11.0πμ, στον τόπο εκτέλεσης των Αγωνιστών της Αντίστασης στα Ψηλαλώνια, θα γίνει κατάθεση στεφάνων.

Στις 6:30μμ, με αφετηρία την δεξαμενή, κάτω από το κάστρο της Πάτρας, θα ξεκινήσει περίπατος μνήμης σε σημεία της πόλης όπου σύμφωνα με τα ιστορικά ντοκουμέντα έγιναν μάχες για την απελευθέρωσή της.

Η πορεία θα ακολουθήσει την διαδρομή των επιχειρήσεων του ΕΛΑΣ, Κάστρο – Παντοκράτορας – φυλακές Μαργαρίτη – παλαιό Νοσοκομείο όπου έγινε απελευθέρωση κρατουμένων από τους μαχητές του ΕΛΑΣ.

