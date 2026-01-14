«Εγκαταλείψτε άμεσα το Ιράν», η «εντολή» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Αμερικανούς πολίτες

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν το άμεσα το Ιράν μετά τις αιματηρές συγκρούσεις των τελευταίων ημερών.

«Θα λάβουμε σκληρά μέτρα αν το κάνετε» , απειλές Τραμπ πριν τον πρώτο απαγχονισμό διαδηλωτή στο Ιράν, η απάντηση της Τεχεράνης

Στην ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει στους Αμερικανούς να φύγουν όσο πιο γρήγορα μπορούν από το Ιράν. Τους δίνει μάλιστα οδηγία να αναχωρήσουν οδικώς προς την Τουρκία ή την Αρμενία εφόσον αυτό είναι ασφαλές.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ με νέα ανακοίνωση: «Οι Αμερικανοί θα πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράν άμεσα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο αναχώρησης οδικώς προς την Τουρκία ή την Αρμενία, εφόσον αυτό είναι ασφαλές.

Οι διαμαρτυρίες σε ολόκληρο το Ιράν συνεχίζουν να κλιμακώνονται. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, κλεισίματα δρόμων, διακοπές στις δημόσιες συγκοινωνίες και αποκλεισμοί του διαδικτύου βρίσκονται σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση του Ιράν έχει περιορίσει την πρόσβαση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και στο εθνικό διαδίκτυο.

Οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να περιορίζουν ή να ακυρώνουν πτήσεις προς και από το Ιράν, με αρκετές να αναστέλλουν πλήρως τα δρομολόγια.»

