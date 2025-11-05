Εγκλημα Χαλκίδα: Με 4 μαχαιριές στην κοιλιά και την καρδιά δολοφονήθηκε ο 20χρονος

Στους συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου, στη Χαλκίδα, σχηματίσθηκε δικογραφία για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

05 Νοέ. 2025 8:58
Pelop News

Στη σύλληψη 8 ατόμων, προχώρησαν οι αστυνομικοί για την δολοφονική συμπλοκή με θύμα 20χρονο στη Χαλκίδα, ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο αν επρόκειτο για προγραμματισμένο ραντεβού θανάτου ή για τυχαία συνάντηση ανάμεσα σε οπαδούς αντίπαλων ομάδων.

Ο άτυχος νέος, που έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στην είσοδο του Νοσοκομείου Χαλκίδας από άγνωστα άτομα, τα οποία τον εγκατέλειψαν και εξαφανίστηκαν, αφήνοντάς τον να ξεψυχήσει στα χέρια των γιατρών. Σύμφωνα όσα αναφέρει το Star, το θύμα δέχθηκε τέσσερις μαχαιριές, δύο στην κοιλιακή χώρα και δύο κοντά στην καρδιά. Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένεται να δείξει ποιο από τα χτυπήματα ήταν θανατηφόρο.

Οι αστυνομικοί ερευνούν διεξοδικά κάθε πτυχή του περιστατικού, καθώς οι κατηγορούμενοι δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για το τι συνέβη, ενώ κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει παραδεχθεί ποιος κρατούσε το φονικό μαχαίρι.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν ρούχα με διακριτικά δύο διαφορετικών ομάδων στα σπίτια των συλληφθέντων, καθώς και ένα μαχαίρι που εξετάζεται εάν είναι το όπλο του εγκλήματος. Σε χωράφι κοντά στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκε επίσης ένα στειλιάρι, το οποίο κατασχέθηκε ως πιθανό πειστήριο.

Στα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, φαίνονται δύο αυτοκίνητα – ένα γκρι και ένα μαύρο – τα οποία φέρεται να ανήκουν σε οπαδούς των δύο αντίπαλων πλευρών. Το γκρι αυτοκίνητο ήταν εκείνο που μετέφερε τον 20χρονο στο νοσοκομείο, με ίχνη αίματος σε όλο το εσωτερικό του. Ο οδηγός και φίλος του θύματος, μόλις τον άφησε στα επείγοντα, παραδόθηκε στην αστυνομία, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και πως οι ίδιοι δέχθηκαν επίθεση, ενώ ο ίδιος γλίτωσε από τύχη.
