Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση που επιβεβαίωσε τις φήμες

«A little miracle on the way. Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας,την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία μάλιστα επέλεξε στην φωτογραφία να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο με την φουσκωμένη κοιλίτσα της.

09 Νοέ. 2025 21:51
Pelop News

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να επιβεβαιώσει τις φήμες περί εγκυμοσύνης, με την ίδια κάνοντας μια ανάρτηση στο instagram να γνωστοποιεί το χαρμόσυνο για την ίδια γεγονός.

Δίπλα της, ο σύντροφός της Παναγιώτης Κουτσουμπής.


Για την ώρα η γνωστή παρουσιάστρια δεν έχει αποκαλύψει σε ποιο μήνα της εγκυμοσύνης της είναι.
