Εγνατία Οδός: Στα χέρια των Αρχών και οι τρεις οδηγοί μετά το διπλό τροχαίο με 2 νεκρούς

Στη σύλληψη και των τριών οδηγών προχώρησαν οι Αρχές μετά το διπλό τροχαίο στην Εγνατία Οδό, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε μία 73χρονη συνοδηγό και έναν 54χρονο εργαζόμενο της Εγνατίας.

Εγνατία Οδός: Στα χέρια των Αρχών και οι τρεις οδηγοί μετά το διπλό τροχαίο με 2 νεκρούς
29 Μαρ. 2026 13:12
Pelop News

Στη σύλληψη και των τριών οδηγών που εμπλέκονται στο διπλό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου 2026, προχώρησαν οι Αρχές. Από το τραγικό συμβάν έχασαν τη ζωή τους μία 73χρονη συνοδηγός αυτοκινήτου και ένας 54χρονος υπάλληλος της Εγνατίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο 46χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος που συγκρούστηκε με τη νταλίκα, ο 61χρονος Τούρκος οδηγός του φορτηγού, καθώς και ο 78χρονος σύζυγος της 73χρονης, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο που παρέσυρε τον 54χρονο εργαζόμενο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα και τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν. Από εκείνο το σημείο εκτυλίχθηκε η μοιραία αλληλουχία γεγονότων που οδήγησε στο διπλό θανατηφόρο τροχαίο.

