Εγνατία Οδός: Στα χέρια των Αρχών και οι τρεις οδηγοί μετά το διπλό τροχαίο με 2 νεκρούς

Στη σύλληψη και των τριών οδηγών που εμπλέκονται στο διπλό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου 2026, προχώρησαν οι Αρχές. Από το τραγικό συμβάν έχασαν τη ζωή τους μία 73χρονη συνοδηγός αυτοκινήτου και ένας 54χρονος υπάλληλος της Εγνατίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο 46χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος που συγκρούστηκε με τη νταλίκα, ο 61χρονος Τούρκος οδηγός του φορτηγού, καθώς και ο 78χρονος σύζυγος της 73χρονης, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο που παρέσυρε τον 54χρονο εργαζόμενο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα και τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν. Από εκείνο το σημείο εκτυλίχθηκε η μοιραία αλληλουχία γεγονότων που οδήγησε στο διπλό θανατηφόρο τροχαίο.

