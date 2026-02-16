«Είχα καταγράψει ό,τι μου είπαν για τις δεξαμενές, το υπόγειο ήταν άχρηστο, ούτε καν το ξανακοίταξα» αποκαλύψεις για Βιολάντα

Προκαλούν σοκ τα νέα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα για την έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, συνελήφθη ξανά το Σάββατο μετά την αλλαγή του κατηγορητηρίου της υπόθεσης και θα απολογηθεί αύριο Τρίτη (17.2.26).

Σε τουαλέτες Δημοτικού Σχολείου έπεσαν σοβάδες και οι μαθητές νόμισαν ότι έγινε σεισμός

Η αναβάθμιση της κατηγορίας της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, εξαιτίας της οποίας συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» και βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμα και με ισόβια κάθειρξη. Το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας στη Λάρισα δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Όπως αποκάλυψε το Live News, τα στοιχεία που αναφέρονταν στα έγγραφα σχετικά με τις δεξαμενές του εργοστασίου δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

«Όταν κατατέθηκε η πρώτη άδεια για το “Βιολάντα”, οι δεξαμενές είχαν μετρηθεί σε απόσταση 7,70 μέτρα από το κτίριο. Αυτό το τοπογραφικό ήταν του 2018 και αυτό ισχύει και μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτά είχα εγώ ως δεδομένα τότε. Δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Ήταν από το ’18 μέχρι το ’24. Δεν έχει αλλάξει κάτι στις δεξαμενές πίσω. Αυτό είχα δει εγώ τότε. Αυτό είχα καταγράψει. Αυτό μου είχαν πει τότε για την απόσταση», είπε ο τοπογράφος της «Βιολάντα» στο Live News.

«Να σας πω την αλήθεια, να πάω να τις μετρήσω. Να δω είναι σε διαφορετική απόσταση; Δεν ξέρω. Εμένα μου είχαν ζητήσει να κάνω αυτά που είχα να κάνω. Δεν ξέρω για το 2020 που μου λέτε ότι τους λέγανε ότι πρέπει να μετακινήσουν τις δεξαμενές. Δεν έγινε καμία αναθεώρηση οικονομικής άδειας από εμένα ποτέ. Η αναθεώρηση έγινε το ’25 και παρέμενε το ίδιο. Δεν γνωρίζω αν έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Εννοείται είχα κάνει αυτοψία. Αυτά μου τα είχαν δώσει. Και τοπογραφικά είχαν γίνει τότε σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να σας πω, αυτό ξέρω ότι είναι. Στα 7,70 ξέρω ότι ήταν. Αυτό μου είχαν δώσει. Είχαμε δώσει τότε, να πούμε. Είχαμε κάνει και έλεγχο από ό,τι θυμάμαι, σε αυτό το κομμάτι», υποστήριξε.

«Ήταν ένα υπόγειο που ήταν άχρηστο τελείως»

«Το πρόβλημα δεν είναι η δήλωση του υπογείου. Το πρόβλημα ήταν η χρηστικότητα του υπογείου. Αυτό ήταν ένα υπόγειο που ήταν άχρηστο τελείως. Άχρηστο έτσι όπως το ήξερα εγώ, όταν είχα πάει το ’18. Δηλαδή ήταν ένα υπόγειο που ήταν μέσα στην μούχλα και τελείως παρατημένο. Μία πόρτα κλειδωμένη μόνιμα ήταν εκεί κάτω. Με ρωτάτε αν έπρεπε να δηλωθεί. Αφού μου είχαν πει ότι θα κλειστεί. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Ούτε καν το ξανακοίταξα εγώ το υπόγειο. Εμένα με ενδιέφερε το χρηστικό κομμάτι του», ανέφερε.

«Να σας πω κάτι; Σκεφτείτε. Το αέριο θα σταματούσε να πάει άμα είχα δηλώσει εγώ; Ή νομίζετε ότι θα υπήρχε κάποια καλύτερη πυροπροστασία; Γνωρίζετε πολύ καλά άμα ρωτήσετε ότι σε αυτή την περίπτωση το μοναδικό που θα χρειαζόταν σε αυτό το υπόγειο θα ήταν δύο πυροσβεστήρες και ένα exit κινδύνου. Θα πήγαινε το αέριο και θα έλεγε ‘α, εδώ είναι δηλωμένο, φεύγω;’ Δεν γίνεται. Ξέρετε πόσα υπόγεια δεν έχουν καταγραφεί; Γιατί δεν ήταν χρηστικό. Μου είπαν δεν χρησιμοποιείται. Μου είπαν ότι θα το έκλειναν κάποια στιγμή. Γιατί δεν χρησιμοποιείται. Μακάρι να είχαν αποφασίσει να το χρησιμοποιήσουν. Γιατί θα κυκλοφορούσε κόσμος εκεί μέσα. Κάποιος θα έμπαινε και θα μύριζε αυτό το πράγμα», είπε.

Και νέα στοιχεία

Την ίδια ώρα, οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος.

Στη συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ και διαβίβασαν στην εισαγγελέα, περιέχονται περίπου 15 καταθέσεις που αποδεικνύουν ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» πρέπει να εξηγήσει γιατί είπε όχι σε κονδύλι 30.000 ευρώ για επισκευές σωλήνων, γιατί υπήρχαν κατασκευαστικά λάθη και να απαντήσει στις κατηγορίες για εικονικές αυτοψίες που θεωρητικά θα έπρεπε να γίνονται ανά πενταετία, ενώ το εργοστάσιο φέρεται να ελεγχόταν ακόμα και αυθημερόν για εργασίες αποπεράτωσης, κάτι που προκαλεί εντύπωση.

Πλέον, η αναβάθμιση των κατηγοριών οδηγεί ακόμα και σε ισόβια, αφού το κακούργημα είναι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

«Το σύνολο αυτού του εργοστασίου δεν είχε άδεια λειτουργίας», δήλωσε ο δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



