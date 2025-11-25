«Είχα το φόβο του θανάτου στη ζωή μου. Δεν ήθελα να πεθάνω» αφοπλιστικός ο Βασίλης Μπισμπίκης για την περιπέτεια της υγείας του

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παρά το έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024 και η τόσο σοβαρή περιπέτεια της υγείας του δεν τον έκανε να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Δηλώνοντας πως δεν αποτελεί καλό παράδειγμα, ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν έχει απομακρύνει από τη ζωή του επιβλαβείς συνήθειες, όπως το κάπνισμα.

«Η περιπέτεια της υγείας μου δεν με άλλαξε. Έπαθα έμφραγμα και έκανα και επέμβαση στεντ. Εκείνη τη στιγμή ήθελα να ειδοποιήσω τον γιο μου, όταν ήταν να μπω μέσα, δεν φοβήθηκα το θάνατο. Εγώ νόμιζα ότι φοβάμαι το θάνατο. Είχα το φόβο του θανάτου στη ζωή μου. Δεν ήθελα να πεθάνω. Φοβάμαι. Ε, κατάλαβα ότι δεν φοβάμαι τελικά. Δεν ξέρω γιατί. Από τότε δεν φοβόμουν», δήλωσε στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Όπως ανέφερε, δεν προχώρησε σε ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή του. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Άλλαξα λίγο τον τρόπο ζωής μου. Παλιότερα ένιωθα άτρωτος, τώρα όχι. Παιδιά, εντάξει, έχω μαζευτεί. Θέλω να πω σε σχέση με τις καταχρήσεις και με αυτά αν θέλεις να πεις κάτι τέτοιο… Θέλω να πω δεν το έκοψα το τσιγάρο. Ενώ θα έπρεπε να το κόψω το τσιγάρο, δεν το έκοψα. Ο καρδιολόγος μου είπε ότι πρέπει να το κόψω. Τι να μου πει ο καρδιολόγος; Απαγορεύεται να καπνίζεις, ας πούμε. Ρισκάρω λίγο με τα πράγματα. Εγώ σίγουρα δεν είμαι καθόλου καλό παράδειγμα για άνθρωπο… Η Δέσποινα Βανδή με έπεισε να πάω στο νοσοκομείο. Κυριολεκτικά με γλίτωσε» τόνισε ο ηθοποιός για την περιπέτεια υγείας του».

Όσον αφορά στο τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη, ο Βασίλης Μπισμπίκης απέδωσε υπερβολή και κιτρινισμό στα μέσα ενημέρωσης για τον τρόπο με τον οποίο το κάλυψαν. Μάλιστα υποστήριξε ότι οι υπαινιγμοί που διατυπώθηκαν για την παρουσία του μαζί με τη συνάδελφό του Δανάη Παππά σε κρητικό γλέντι πριν το ατύχημα έφτασαν στα όρια της χυδαιότητας.

Μεταξύ άλλων, είπε: «Έκανα ένα λάθος και χτύπησα δύο αυτοκίνητα. Πήρε ένα μέγεθος άλλο αυτό. Το πλήρωσα ακριβά και τελείωσε, πέρασε, έμεινε πίσω. Δεν με αφορά η αποκατάσταση της αλήθειας στη συνείδηση του κόσμου. Όταν θέλει κάποιος να πιστεύει κάτι, συνεχίζει να το πιστεύει. Είναι δύσκολο να το διορθώσεις. Τα Μέσα δεν ενδιαφέρεστε για την αποκατάσταση της αλήθειας. Δεν πειράζει, το έχουμε συνηθίσει. Συμβαίνει κάτι κακό και όταν κάποιος βγει και πει “δεν έγινε έτσι”, δεν θα το προβάλλετε. Θα προβάλλετε αυτό που γουστάρετε και πουλάει», είπε στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τρίτης 25 Νοεμβρίου, όπου μίλησε για το ατύχημα.

Ο ηθοποιός υποστήριξε στη συνέχεια ότι το θέμα πήρε υπερβολική έκταση. «Μετά μπαίνουν παθολογίες μέσα, μετά ξεφεύγει, πάει στη χυδαιότητα, όταν ξεφεύγει από το γεγονός. Τώρα πού ήμουν…», σημείωσε.

Ακολούθως αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα για την παρουσία του ίδιου και της Δανάης Παππά στο κρητικό γλέντι, στο οποίο βρέθηκε πριν το ατύχημα, τονίζοντας πως όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν για τους δυο τους ήταν αστεία. «Αν εγώ ήμουν με τη Δανάη και χορεύαμε και φιληθήκαμε, με τη φίλη μου που είμαστε ένα χρόνο μαζί στον Σασμό και χορεύαμε και ήμασταν όλα τα παιδιά από τον Σασμό εκεί… Είναι αστείο. Πάνε να διαστρεβλώσουν την εικόνα, να φτιάξουμε μια άλλη κατάσταση, ένα κουτσομπολιό και εκεί βλέπεις ότι υπάρχει εμπάθεια», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε χάσει τον έλεγχο του αγροτικού που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για μη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις οδηγού και του επέβαλε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

