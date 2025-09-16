Είχαν απ’ όλα οι κληρώσεις της ΕΠΣ Αχαΐας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η εκδήλωση ξεκίνησε με βραβεύσεις δύο προσώπων που έχουν προσφέρει από το δικό τους μετερίζι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

Είχαν απ' όλα οι κληρώσεις της ΕΠΣ Αχαΐας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
16 Σεπ. 2025 22:45
Pelop News

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16/9 η κλήρωση πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Αχαΐας, στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, η οποία όμως θα έχει και διαφορετικό χαρακτήρα.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με βραβεύσεις δύο προσώπων που έχουν προσφέρει από το δικό τους μετερίζι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Τον φωτογράφο Γιάννη Ανδρουτσόπουλο, ο οποίος έχει «οργώσει» όλα τα γήπεδα τις τρεις τελευταίες δεκαετίες και τον αιγιώτη δημοσιογράφο Κώστα Φαλτάκα, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στον χώρο.

Ακόμα, τιμήθηκαν οι περυσινοί πρώτοι σκόρερς όλων των Ομίλων, όλων των Κατηγοριών, που είναι οι εξής:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α’ Ομιλος: Ανδρέας Καλόφωνος (Πανμοβριακός).
Β’ Ομιλος: Αναστάσιος Σουγλέρης (Πάτραι).
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α’ Ομιλος: Χρήστος Αγγελόπουλος (Ικαρος Λακκόπετρας), Ηλίας Τζούρας (Αστέρας Μιντιλογλίου).
Β’ Ομιλος: Βασίλης Γκοτσόπουλος (Θύελλα Αιγίου), Σπύρος Δεπούντης (Απόλλων Εγλυκάδας).
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α’ Ομίλος: Ανδρέας Γιαβρούτας (Παναχαϊκός).
Β’ Ομιλος: Βασίλης Βάρδας (Αίας Πατρών).

Ακολούθησε μια μίνι ενημέρωση προς τους εκπροσώπους των σωματείων σχετικά με το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα που θα ισχύσει από τη φετινή περίοδο, αλλά και τις αλλαγές που υπάρχουν στην προκήρυξη.
Στη συνέχεια διενεργήθηκαν οι κληρώσεις Κυπέλλου, Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας, ενώ τιμήθηκε η μνήμη του παράγοντα του Κεραυνού Αγίου Βασιλείου, Κίμωνα Ζέρβα, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
18:55 Αυτός είναι ο παππάς που συνελήφθη για εμπρησμό! Πρόστιμο 1.687 ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ