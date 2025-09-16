Είχαν απ’ όλα οι κληρώσεις της ΕΠΣ Αχαΐας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16/9 η κλήρωση πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Αχαΐας, στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, η οποία όμως θα έχει και διαφορετικό χαρακτήρα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με βραβεύσεις δύο προσώπων που έχουν προσφέρει από το δικό τους μετερίζι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Τον φωτογράφο Γιάννη Ανδρουτσόπουλο, ο οποίος έχει «οργώσει» όλα τα γήπεδα τις τρεις τελευταίες δεκαετίες και τον αιγιώτη δημοσιογράφο Κώστα Φαλτάκα, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στον χώρο.

Ακόμα, τιμήθηκαν οι περυσινοί πρώτοι σκόρερς όλων των Ομίλων, όλων των Κατηγοριών, που είναι οι εξής:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α’ Ομιλος: Ανδρέας Καλόφωνος (Πανμοβριακός).

Β’ Ομιλος: Αναστάσιος Σουγλέρης (Πάτραι).

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α’ Ομιλος: Χρήστος Αγγελόπουλος (Ικαρος Λακκόπετρας), Ηλίας Τζούρας (Αστέρας Μιντιλογλίου).

Β’ Ομιλος: Βασίλης Γκοτσόπουλος (Θύελλα Αιγίου), Σπύρος Δεπούντης (Απόλλων Εγλυκάδας).

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α’ Ομίλος: Ανδρέας Γιαβρούτας (Παναχαϊκός).

Β’ Ομιλος: Βασίλης Βάρδας (Αίας Πατρών).

Ακολούθησε μια μίνι ενημέρωση προς τους εκπροσώπους των σωματείων σχετικά με το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα που θα ισχύσει από τη φετινή περίοδο, αλλά και τις αλλαγές που υπάρχουν στην προκήρυξη.

Στη συνέχεια διενεργήθηκαν οι κληρώσεις Κυπέλλου, Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας, ενώ τιμήθηκε η μνήμη του παράγοντα του Κεραυνού Αγίου Βασιλείου, Κίμωνα Ζέρβα, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



