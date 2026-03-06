Είχε στο σπίτι του 9 κιλά κάνναβη και πιστόλι ρέπλικα, ΒΙΝΤΕΟ

Άνδρες της ΕΛΑΣ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών στο Χαλάνδρι.

«Μπάζα» πάνω από 14,5 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε κόσμο με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 4 Μαρτίου, μετά από έρευνα του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προηγηθεί διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση του 46χρονου στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, με ορμητήριο οικία στην περιοχή του Χαλανδρίου, η οποία είχε τεθεί υπό διαρκή διακριτική επιτήρηση.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του αλλά και στην κατοχή του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

9 κιλά και 172 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

πιστόλι-ρέπλικα

3 κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



