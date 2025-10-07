Ειδικό σεμινάριο για άτομα με κώφωση με αντικείμενο «Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών»

Ειδικό σεμινάριο θα γίνει το Σάββατο για άτομα με κώφωση και με αντικείμενο «Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών – Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS), ΚΑΡΠΑ και Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής».

07 Οκτ. 2025 16:01
Η Μ.Κ.Ο. Hippocrates organization no profit health and research σε συνεργασία με την Σχολή Νοηματικής Talking Hands, η οποία έχει και αναλάβει τη μετάφραση στη νοηματική γλώσσα του σεμιναρίου, την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας και με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος συνδιοργανώνουν το Σάββατο 11/10 και ώρα 9:30π.μ. στο χώρο εκδηλώσεων του Ειδικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Πατρών (Διοδώρου 11, Μποζαΐτικα Πατρών), ειδικό σεμινάριο για άτομα με κώφωση με αντικείμενο «Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών – Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS), ΚΑΡΠΑ και Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής». Σκοπός του σεμιναρίου η ενημέρωση-εκπαίδευση των ατόμων με κώφωση σε ολόκληρη την θεματολογία που θα αναπτυχθεί κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δίχως κόστος και δύναται να την παρακολουθήσουν και άτομα δίχως κώφωση.

Ειδικό σεμινάριο για άτομα με κώφωση με αντικείμενο «Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών»
