Εικόνα παραίτησης και αποσύνθεσης ο ΝΟΠ

Ο κόσμος θυμάται ακόμα τις ιστορικές εποχές που ο ΝΟΠ μεσουρανούσε πριν από 30 και πλέον χρόνια, αλλα η πραγματικότητα σήμερα είναι εντελώς διαφορετική

07 Νοέ. 2025 15:51
Pelop News

Παρακολουθώντας κάποια από τα φετινά παιχνίδια του ΝΟΠ, είναι να αναρωτιέται κανείς, τι μπορεί να αλλάξει ώστε να παραμείνει η ομάδα στην Α1 Εθνική πόλο.

Τα μέχρι στιγμής δείγματα είναι θλιβερά σε αγωνιστικό επίπεδο, καθώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο πως η πατρινή ομάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Το βασικό πρόβλημα είναι πως δεν είναι ανταγωνιστική με τους αντιπάλους της, η ψυχολογία των παικτών είναι κακή και μοιάζει σαν έναν κατήφορο που δεν έχει τέλος.
Προφανώς και πολλά εξαρτώνται από το οικονομικό, αλλά ο ΝΟΠ μοιάζει σαν να τα έχει παρατήσει, παρότι βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν. Εχει τη χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα και δεν μπορεί να νικήσει ομάδες όπως τα Χανιά και το Παλαιό Φάληρο που υποτίθεται πως είναι στα μέτρα του.
Προχθές, συνετρίβη από τη Βουλιαγμένη με 24-2 για το Κύπελλο, αλλά επαναλαμβάνουμε, η ήττα ήταν αναμενόμενη. Η εικόνα αποσύνθεσης και παραίτησης είναι αυτή που προβληματίζει.
Ο κόσμος θυμάται ακόμα τις ιστορικές εποχές που ο ΝΟΠ μεσουρανούσε πριν από 30 και πλέον χρόνια, αλλα η πραγματικότητα σήμερα είναι εντελώς διαφορετική.
