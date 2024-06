Εικόνες από την έκρηξη ηφαιστείου στην Χαβάη: Με απόκοσμο πορτοκαλί χρώμα βάφτηκε ο ουρανός

Το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης εξερράγη νωρίς το πρωί της Δευτέρας με τη λάβα που ανάβλυζε από το έδαφος να βάφει σε πορτοκαλί απόκοσμο χρώμα τον ουρανό.

Το ηφαίστειο άρχισε να εκρήγνυται ξανά μετά από μια πολύμηνη παύση δραστηριότητας, ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ. Σημείωσε ακόμα πως δεν υπάρχουν απειλές λάβας σε κοντινές κοινότητες.

First helicopter video of lava spewing from Hawaii’s Kilauea volcano on Monday. https://t.co/vmYBccTzwO pic.twitter.com/7TmTVbxmKr

— AccuWeather (@accuweather) June 3, 2024