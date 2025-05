Είκοσι τρία τραγούδια και φιλί με …γυναίκα από την Λόπεζ ΒΙΝΤΕΟ

Ανεβασμένη εμφανίστηκε στη σκηνή της τελετής απονομής των βραβείων 2025 American Music Awards, η Τζενιφερ Λόπεζ και δείχνει ότι δεν είναι καθόλου επηρεασμένη από τον χωρισμό της με τον Ben Affleck.

Η Λατίνα τραγουδίστρια επέστρεψε ακόμα πιο ορμητική στη σκηνή, ερμήνευσε 23 τραγούδια μέσα σε έξι λεπτά, μέσα σε ένα mega mix από το οποίο, φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η επιτυχία της «Dance Again». Άλλα κομμάτια που ακούστηκαν ήταν τα «Birds of a Feather» (Billie Eilish), «Not Like Us» (Kendrick Lamar along με Charli xcx), Guess (Billie Eilish), «Beautiful Things» (Benson Boone).

Η 55χρονη ερμηνεύτρια, που φορούσε ένα απαστράπτον nude jumpsuit, εξέπληξε το κοινό και συζητήθηκε ιδιαίτερα για τα φιλιά στο στόμα που αντάλλαξε με χορευτές της – μια γυναίκα και έναν άντρα.

Ανοίγοντας την τελετή απονομής των βραβείων 2025 American Music Awards ερμήνευσε 23 τραγούδια μέσα σε έξι λεπτά, μέσα σε ένα mega mix από το οποίο, φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η επιτυχία της «Dance Again».

Η περφόρμανς της Jlo προκάλεσε τόση αίσθηση, ώστε η οικοδέσποινα της τελετής, Tiffany Haddish, σχολίασε στο τέλος: «Πόσο κουλ είναι να έχεις μια απόλυτη σουπερστάρ σαν την Jlo στα AMAs;». Στη συνέχεια πρόσθεσε, αστειευόμενη, ότι φέτος η τελετή θα έπρεπε να ονομάζεται «JMAs».

«Η καλεσμένη μας μόλις χόρεψε 23 επιτυχίες σε έξι λεπτά. Ήδη από αυτή την εναρκτήρια περφόρμανς, η Jenny from the Block συγκέντρωσε αρκετά βήματα και όλα τα φιλιά της ημέρας. Κράτα έναν χορευτή και για μένα, J.Lo! Δεν είσαι η μοναδική single εδώ μέσα» συμπλήρωσε η κωμικός.

Ο ίδιος σχολίασε επίσης ένα απόσπασμα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Jennifer Lopez «The Greatest Love Story Never Told» όπου μιλώντας για τη σχέση της Lopez με τη φήμη είχε πει, «δεν μπορείς να παντρευτείς έναν καπετάνιο και να λες ότι δεν σου αρέσει η θάλασσα».

Στο περιοδικό είπε ότι «όπως συμβαίνει στις σχέσεις, δεν έχεις πάντα την ίδια στάση απέναντι σε αυτά τα θέματα». Διευκρίνισε όμως ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος του χωρισμού τους. Ότι γενικά δεν μπορεί κάποιος παρακολουθώντας αυτό το ντοκιμαντέρ να καταλάβει γιατί ακριβώς ήρθε το διαζύγιο για το ζευγάρι.

