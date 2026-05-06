Είναι στραβός ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε; Και τα δύο συμβαίνουν. Από τη μία, ο οικονομικός παράγοντας είναι ο κύριος πρωταγωνιστής και από την άλλη απουσιάζουν οι μεγάλοι παράγοντες, ο σωστός προγραμματισμός και πολλά στοιχεία που συνθέτουν ένα επιτυχημένο πρότζεκτ.

Απ’ αυτή την οπτική γωνία, δεν είναι μόνο θέμα τύχης που οι ιστορικές ομάδες της Πάτρας, Παναχαϊκή, Απόλλων και ΝΟΠ βρίσκονται στα κάτω τους αγωνιστικά.

Η Παναχαϊκή αγωνίζεται στην τρίτη Κατηγορία του ποδοσφαίρου, ο Απόλλων στην τρίτη Κατηγορία του μπάσκετ και ο ΝΟΠ ένα βήμα πριν από τον υποβιβασμό του στην Α2 Εθνική πόλο.

Σύλλογοι με τους οποίους μεγάλωσαν γενιές και γενιές, συνδυάζοντας τα παιδικά τους χρόνια με τις πρώτες τους εικόνες από τα γήπεδα, τα κλειστά και τα κολυμβητήρια.

Kαι αυτό είναι ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα της Πάτρας, παρότι λίγοι το αντιλαμβάνονται. Λίγοι μπορούν να κατανοήσουν πως οι σύλλογοι και οι αθλητές τους αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της πόλης εκτός νομού και εκτός συνόρων.

Ολος ο κόσμος έμαθε για την Παναχαϊκή του Δαβουρλή και των άλλων μεγάλων παικταράδων, το ίδιο με τον Απόλλωνα και τον Κώστα Πετρόπουλο, τον ΝΟΠ του Μπιτσάκου, του Γεωργαρά και πολλών ακόμα τεράστιών αθλητών.

Οπως ακριβώς συμβαίνει και με την Παναχαϊκή, η σύνδεση της Πάτρας με τους ιστορικούς συλλόγους της έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες πόλεις της χώρας.

Οι σύλλογοι βολοδέρνουν αγωνιστικά – κάποιοι και διοικητικά – και το ζητούμενο είναι να μην μείνουν για πολύ σ’ αυτές τις Κατηγορίες, διότι βαλτώνουν και φαίνεται σαν να προσπαθούν να ξεφύγουν από μια κινούμενη άμμο, που συνεχώς ρουφάει την ύπαρξή τους.

