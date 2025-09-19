Εισβολή αρκούδας σε στάνη: Νεκρά 15 πρόβατα στο Νυμφαίο

Αναστάτωση επικρατεί στο Νυμφαίο Αμυνταίου, στη Φλώρινα, ύστερα από εισβολή αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα που είχε ως αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο 15 πρόβατα, ενώ ακόμη πέντε τραυματίστηκαν.

Ο κτηνοτρόφος της περιοχής βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα αποδεκατισμένο κοπάδι, εκφράζοντας την απόγνωσή του για το περιστατικό.

Οι κάτοικοι του χωριού κάνουν λόγο για αυξημένη παρουσία της αρκούδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές και ζητούν από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και τον περιβαλλοντικό οργανισμό ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, να λάβουν άμεσα μέτρα για την απομάκρυνσή της, ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο συμβάν.

