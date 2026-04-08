Εκεχειρία με αστερίσκους: Το Ισραήλ λέει «ναι» στη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, αλλά κρατά ανοικτό το μέτωπο του Λιβάνου

Με επιφύλαξη, σκληρή γλώσσα και χωρίς διάθεση να χαμηλώσει συνολικά τους τόνους, το Ισραήλ υποδέχθηκε τη συμφωνία για προσωρινή εκεχειρία δύο εβδομάδων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Παρότι το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι στηρίζει την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για παύση των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η αποδοχή αυτή συνοδεύεται από όρους: η Τεχεράνη πρέπει να σταματήσει κάθε εχθρική ενέργεια και να διασφαλίσει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η συμφωνία, που σύμφωνα με διεθνή μέσα προέκυψε έπειτα από έντονες επαφές με διαμεσολαβητικό ρόλο του Πακιστάν, παρουσιάστηκε ως μια εύθραυστη ανάσα σε μια περιοχή που βρέθηκε για εβδομάδες στο όριο γενικευμένης ανάφλεξης. Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν στο Ισλαμαμπάντ στις 10 Απριλίου, σε μια προσπάθεια να μετατραπεί η προσωρινή παύση σε πιο σταθερό διπλωματικό μονοπάτι.

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι το Τελ Αβίβ δεν βλέπει την εκεχειρία ως συνολική αποκλιμάκωση. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού υπογράμμισε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία, παρά τις αντίθετες αναφορές που κυκλοφόρησαν από πακιστανικής πλευράς και άλλες πηγές. Η ισραηλινή γραμμή παραμένει πως οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ συνεχίζονται κανονικά, με το Ισραήλ να εκδίδει ακόμη και νέες εντολές εκκένωσης στη νότια λιβανική πόλη της Τύρου.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει και την αμηχανία που επικράτησε στο εσωτερικό του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι ο Νετανιάχου είχε εκφράσει ιδιωτικά στον Τραμπ τις σοβαρές επιφυλάξεις του για μια πρόωρη κατάπαυση του πυρός, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει στρατηγικούς κινδύνους. Παρ’ όλα αυτά, η αμερικανική πλευρά προχώρησε, θεωρώντας ότι η Τεχεράνη αποδέχθηκε βασικούς όρους της Ουάσιγκτον για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Στο παρασκήνιο της συμφωνίας, βασικός μοχλός πίεσης ήταν το Στενό του Ορμούζ, η κρίσιμη θαλάσσια δίοδος από την οποία διέρχεται σημαντικό τμήμα της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας. Η δέσμευση για προσωρινό άνοιγμα του περάσματος λειτούργησε ως καθοριστικός παράγοντας στην επίτευξη της εκεχειρίας, ενώ η πτώση στις τιμές της ενέργειας αποτύπωσε αμέσως την ανακούφιση των αγορών.

Την ίδια ώρα, στο ισραηλινό πολιτικό σκηνικό, η αντιπολίτευση αξιοποίησε τη συγκυρία για να εντείνει την πίεση προς τον Νετανιάχου. Διεθνή δημοσιεύματα καταγράφουν έντονη κριτική από αντίπαλες πολιτικές φωνές, που βλέπουν στη συμφωνία μια εξέλιξη η οποία αφήνει το Ισραήλ με περιορισμένο ρόλο στις αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλειά του. Η συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας εστιάζει πλέον όχι μόνο στο αν η εκεχειρία θα κρατήσει, αλλά και στο κατά πόσο το Ισραήλ βρέθηκε τελικά να ακολουθεί και όχι να διαμορφώνει τις εξελίξεις.

Παρά το θετικό πρώτο σήμα, τίποτα δεν δείχνει ότι η κρίση έχει πραγματικά λήξει. Το ίδιο το Ιράν εμφανίζεται προσεκτικό, ενώ στο πεδίο παραμένουν ενεργά μέτωπα, αντιφατικά μηνύματα και σοβαρές αβεβαιότητες για τη συνέχεια. Με άλλα λόγια, η εκεχειρία μπορεί να άνοιξε ένα παράθυρο, αλλά η Μέση Ανατολή απέχει ακόμη πολύ από τη σταθερότητα.

