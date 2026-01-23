Εκεί θα δείτε την μεγάλη μάχη της Εθνικής ομάδας στα ημιτελικά

Ηγγικεν η μεγάλη ώρα της πρώτης ευκαιρίας για την άνοδο της Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των Ανδρών σε βάθρο Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, για πρώτη φορά στην ιστορία της, στη διοργάνωση του Βελιγραδίου 2026.

Όλα τα βλέμματα των φίλων του υγρού στίβου και των Ελλήνων φιλάθλων γενικότερα θα είναι στραμμένα στην εντυπωσιακή “Belgrade Arena”, την Παρασκευή 23/1 στις 18:00 (ώρα Ελλάδας), στον πρώτο ημιτελικό του 27ου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όπου η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία (ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

Η ελληνική ομάδα, που είναι μοναδική με το απόλυτο των νικών μέχρι τώρα στη διοργάνωση (6 στα 6 στις δύο φάσεις των Ομίλων), θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί, να εκμεταλλευτεί το καλό μομέντουμ και να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (25/1), για να εξασφαλίσει κατ’ αρχάς το μετάλλιο και να διεκδικήσει το τρόπαιο της κορυφής.

Η ομάδα του Βλάχου είναι σε πολύ καλή κατάσταση και υπεπλήρης, αλλά κρατάει χαμηλούς τόνους και έχει μελετήσει καλά τους Μαγυάρους, που αποτελούν πάντα μια ισχυρή υπολογίσιμη δύναμη του παγκόσμιου πόλο και είναι επικίνδυνη για κάθε αντίπαλο.

Δείτε και ακούστε ΕΔΩ τι είπαν σχετικά ο ομοσπονδιακός προπονητής Θοδωρής Βλάχος και ο αρχηγός Ντίνος Γενηδουνιάς στη Συνέντευξη Τύπου, που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1). Επίσης, δείτε την ανάλυση του Τάσου Σχίζα για την Ουγγαρία ΕΔΩ.

Η Εθνική μας έκανε δύο προπονήσεις την Πέμπτη, στην πισίνα “Μπάνιτσα” και ο Θοδωρής Βλάχος έχει και τους 15 διεθνείς στη διάθεσή του, καθώς ξεπεράστηκε η ίωση του Δημήτρη Νικολαΐδη και θα ανακοινώσει τη 14άδα, μιάμιση ώρα πριν από τον αγώνα.

Στο πλευρό της ομάδας μας για να την ενισχύσουν, αναμένεται να βρεθούν και αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι.

Στον άλλον ημιτελικό, στις 21:30 της Παρασκευής, η οικοδέσποινα Σερβία αντιμετωπίζει την Ιταλία.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (23/1)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ:

18:00 ΕΛΛΑΔΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ

21:30 ΣΕΡΒΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ.

