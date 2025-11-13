Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ανδρέας Χριστόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη για τις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Ελεύθερος επαγγελματίας, ο Ανδρέας Χριστόπουλος έχει διατελέσει δύο φορές πρόεδρος της Κοινότητας Ελεκίστρας, ενώ είναι τοπικός σύμβουλος.

Σε δήλωσή του για τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, ο Ανδρέας Χριστόπουλος αναφέρει τα εξής:

««Στηρίζω με θέρμη τον Αντώνη Κουνάβη για την προεδρία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, γιατί είναι ένας άνθρωπος με αποδεδειγμένη συνέπεια, ήθος και ουσιαστική παρουσία στην παράταξη και στην κοινωνία.

Ο Αντώνης Κουνάβης γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις ανάγκες της Αχαΐας, έχει σταθεί δίπλα στους πολίτες και έχει αποδείξει ότι δεν επιδιώκει αξιώματα, αλλά προσφέρει με ανιδιοτέλεια.

Η ΔΕΕΠ χρειάζεται ανθρώπους με εμπειρία, ενέργεια και ενότητα, και ο Αντώνης Κουνάβης εκπροσωπεί ακριβώς αυτές τις αξίες.

Επομένως, με πίστη στη Νέα Δημοκρατία, στηρίζω την υποψηφιότητά του, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να συνεχίσει να δίνει νέα δυναμική και πραγματική φωνή στη βάση της παράταξης στην Αχαΐα».

