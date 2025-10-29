Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ρήγας Θανασάς στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη – Και οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι μαζί του

Ο Ρήγας Θανασάς τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για την προεδρία της ΔΗΜ.Τ.Ο. Δυτικής Αχαΐας.

Ελεύθερος επαγγελματίας, ο Ρήγας Θανασάς έχει να επιδείξει μια έντονη αυτοδιοικητική πορεία, καθώς έχει διατελέσει επί τέσσερα χρόνια πρόεδρος της κοινότητας Ριόλου και επί οκτώ χρόνια δημοτικός σύμβουλος Δυτικής Αχαΐας.

Σε δήλωσή του για την υποστήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, ο Ρήγας Θανασάς αναφέρει:

«Στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη για τη θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, διότι έχει αποδείξει στην πράξη την αφοσίωσή του στις αξίες της παράταξης, την εργατικότητά του, καθώς και τη διάθεσή του να ενώσει και να κινητοποιήσει όλα τα στελέχη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα.

Η εμπειρία του, η γνώση των ζητημάτων του τόπου και η διαχρονική του προσφορά αποτελούν εγγύηση για τη συνέχιση μιας πορείας ενότητας, εξωστρέφειας και προόδου για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας».

Ακολουθούν, κατ’ αλφαβητική σειρά , οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι με τον Ρήγα Θανασά:

*Παναγιώτης Γεωργιόπουλος – Αγρότης (Σαγέικα)

Κωνσταντίνος Δρόσος – Συνταξιούχος ΕΛΤΑ (Κ. Αχαΐα)

*Νικόλαος Κανελλόπουλος – Αυτοκινητιστής, Τοπικός Σύμβουλος Κοινότητας Ριόλου

*Νικόλαος Κουτσογιαννόπουλος – Ελευθ. Επαγγελματίας (Καρνεσιέικα)

*Γεώργιος Κωστούρος – Επιχειρηματίας (Γομοστό)

*Ελένη Ντάζου – Λογίστρια (Λακκόπετρα)

* Γεώργιος Ντεντόπουλος – Δημ. Υπάλληλος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λακκόπετρας

*Άγγελος Παναγόπουλος – Δημ. Υπάλληλος (Ελαιοχώριο).

