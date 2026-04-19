Εκλογές στη Βουλγαρία: Φαβορί ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ

Άνοιξαν στις 7:00 το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου 2026 οι κάλπες στη Βουλγαρία για τις όγδοες βουλευτικές εκλογές τα τελευταία πέντε χρόνια, με φαβορί τον φιλορώσο πρώην πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ.

Ο 62χρονος Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών και ευρωσκεπτικιστής, παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Υπόσχεται πολιτική σταθερότητα και πάταξη της διαφθοράς, ενώ έχει ταχθεί κατά της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκραίνη και υπέρ της βελτίωσης των σχέσεων με τη Ρωσία.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή δίνουν στο κόμμα του, την «Προοδευτική Βουλγαρία» (PB), ποσοστό 35%, ενισχυμένο σε σχέση με τον Μάρτιο. Εάν το αποτέλεσμα επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την ισχυρότερη επίδοση κόμματος σε βουλευτικές εκλογές τα τελευταία χρόνια, χωρίς όμως να εξασφαλίζει αυτοδυναμία.

Το αυξημένο κόστος διαβίωσης μετά την υιοθέτηση του ευρώ τον Ιανουάριο αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τους Βούλγαρους ψηφοφόρους.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν επίσης αυξημένη συμμετοχή. Η εταιρεία Alpha Research προβλέπει ποσοστό προσέλευσης περίπου 60%, σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 34% των εκλογών του Ιουνίου 2024.

Στις δημοσκοπήσεις, το παραδοσιακά ισχυρό κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ εμφανίζεται δεύτερο με 18%. Ο Ράντεφ έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με το GERB, καθώς και με το «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» του Ντέλιαν Πεέβσκι, ο οποίος έχει δεχθεί κυρώσεις από ΗΠΑ και Βρετανία για διαφθορά.

Ως πιθανός εταίρος σε κυβερνητικό συνασπισμό θεωρείται το φιλοευρωπαϊκό κόμμα «Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία» (PP-DB), που συγκεντρώνει περίπου 12% στις δημοσκοπήσεις.

Παρά την οικονομική πρόοδο που έχει σημειώσει η Βουλγαρία μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1989 και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, η διαφθορά παραμένει σημαντικό πρόβλημα. Στον δείκτη διαφθοράς της Transparency International για το 2025, η χώρα κατατάσσεται στην 84η θέση παγκοσμίως, ισόβαθμη με την Ουγγαρία.

Τα εκλογικά τμήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

