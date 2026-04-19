Εκλογές στη Βουλγαρία: Φαβορί ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ

Ο πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ και το κόμμα του «Προοδευτική Βουλγαρία» προηγούνται με 35% στις δημοσκοπήσεις, στις όγδοες βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα μέσα σε πέντε χρόνια.

19 Απρ. 2026 10:25
Άνοιξαν στις 7:00 το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου 2026 οι κάλπες στη Βουλγαρία για τις όγδοες βουλευτικές εκλογές τα τελευταία πέντε χρόνια, με φαβορί τον φιλορώσο πρώην πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ.

Ο 62χρονος Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών και ευρωσκεπτικιστής, παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Υπόσχεται πολιτική σταθερότητα και πάταξη της διαφθοράς, ενώ έχει ταχθεί κατά της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκραίνη και υπέρ της βελτίωσης των σχέσεων με τη Ρωσία.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή δίνουν στο κόμμα του, την «Προοδευτική Βουλγαρία» (PB), ποσοστό 35%, ενισχυμένο σε σχέση με τον Μάρτιο. Εάν το αποτέλεσμα επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την ισχυρότερη επίδοση κόμματος σε βουλευτικές εκλογές τα τελευταία χρόνια, χωρίς όμως να εξασφαλίζει αυτοδυναμία.

Το αυξημένο κόστος διαβίωσης μετά την υιοθέτηση του ευρώ τον Ιανουάριο αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τους Βούλγαρους ψηφοφόρους.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν επίσης αυξημένη συμμετοχή. Η εταιρεία Alpha Research προβλέπει ποσοστό προσέλευσης περίπου 60%, σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 34% των εκλογών του Ιουνίου 2024.

Στις δημοσκοπήσεις, το παραδοσιακά ισχυρό κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ εμφανίζεται δεύτερο με 18%. Ο Ράντεφ έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με το GERB, καθώς και με το «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» του Ντέλιαν Πεέβσκι, ο οποίος έχει δεχθεί κυρώσεις από ΗΠΑ και Βρετανία για διαφθορά.

Ως πιθανός εταίρος σε κυβερνητικό συνασπισμό θεωρείται το φιλοευρωπαϊκό κόμμα «Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία» (PP-DB), που συγκεντρώνει περίπου 12% στις δημοσκοπήσεις.

Παρά την οικονομική πρόοδο που έχει σημειώσει η Βουλγαρία μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1989 και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, η διαφθορά παραμένει σημαντικό πρόβλημα. Στον δείκτη διαφθοράς της Transparency International για το 2025, η χώρα κατατάσσεται στην 84η θέση παγκοσμίως, ισόβαθμη με την Ουγγαρία.

Τα εκλογικά τμήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Κεφαλονιά: Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης, πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων
11:02 Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Έρχεται τον Ιούνιο με επιδότηση έως 95%, ποιους αφορά και τι καλύπτει
10:53 Σκιάθος: Διεθνής «πρότυπο ανθεκτικότητας» με την υπογραφή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου
10:45 Παρέμβαση Μητσοτάκη για την «τοξικότητα» στη δημόσια ζωή: «Δεν μπορώ να σιωπήσω»
10:40 Μέση Ανατολή: 50 δισ. δολάρια απώλειες πετρελαίου σε 50 ημέρες πολέμου
10:32 Χατζηδάκης: Να μείνουμε μακριά από τοξικότητα και διχασμό, εκλογές στο τέλος της τετραετίας
10:25 Εκλογές στη Βουλγαρία: Φαβορί ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ
10:18 Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι Κρήτης
10:08 Πάτρα: 35 χρόνια από την φονική έκρηξη στη Βότση
10:00 ΑΥΤΟΨΙΑ Πάτρα: Σκηνίτες στην καμάρα, καταλήψεις και ναρκωτικά έναντι του Ρωμαϊκού Σταδίου ΦΩΤΟ
9:49 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher διακοπών, όλες οι αλλαγές και οι νέοι δικαιούχοι
9:40 Εορτολόγιο: Κυριακή του Θωμά, ποιοι γιορτάζουν σήμερα
9:35 Αντίστροφη μέτρηση για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν γονείς και μαθητές πριν τις εξετάσεις
9:28 Ιράν: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά παραμένουν σημαντικές διαφορές – Κλειστό το Στενό Ορμούζ
9:23 Παράσυρση 16χρονης Λιοσίων: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. τρία άτομα, μάχη για τη ζωή δίνει η ανήλικη
9:16 Ανοιξιάτικος ο καιρός με πρόσκαιρη αστάθεια, πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, η πρόγνωση για την Πάτρα
9:10 Θρίλερ στο Ακταίο: Νεκρός άνδρας μέσα στις στάχτες, βρέθηκε όπλο δίπλα του
22:59 Δυσκοιλιότητα: Αυτά είναι τα 7 θαυματουργά βότανα που ανακουφίζουν και την καταπολεμούν
22:33 Κουνδουράκης: «Όλα ξεκίνησαν από την άμυνα»
22:21 Κολυδάς για αφρικανική σκόνη: «Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και λιγότερο ανησυχητική απ’ όσο φαίνεται με μια πρώτη ματιά»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
