Εκλογές στη Βρετανία: Τι ώρα θα ξέρουμε τα αποτελέσματα

Στην Βρετανία οι κάλπες άνοιξαν για να υποδεχθούν τα εκατομμύρια των ψηφοφόρων.

Οι κάλπες άνοιξαν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς προβλήματα, για την διεξαγωγή των πρώτων βουλευτικών εκλογών εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.

Οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο διεξάγονται συνήθως κάθε τέσσερα έως πέντε χρόνια. Το αργότερο που θα μπορούσε να διεξαχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση ήταν τον Ιανουάριο του 2025, αλλά ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έλαβε την απόφαση να προσφύγει στις κάλπες νωρίτερα. Οι εκλογές διεξάγονται συνήθως τον Μάιο, αν και οι εκλογές του Δεκεμβρίου 2019 ήταν οι πρώτες χειμερινές εκλογές εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Υπάρχουν περίπου 40.000 εκλογικά τμήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και 46 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δικαίωμα ψήφου.

Συνολικά 650 κοινοβουλευτικές έδρες διεκδικούνται στην Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, με τα εκλογικά τμήματα να είναι ανοιχτά από σήμερα 7:00 το πρωί (9:00 ώρα Ελλάδας) μέχρι τις 10 το βράδυ (00:00 ώρα Ελλάδας).

Όταν καταμετρηθούν όλες οι ψήφοι μετά το κλείσιμο της κάλπης, ένα κόμμα χρειάζεται 326 έδρες για την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων χωρίς να στηρίζεται στην υποστήριξη μικρότερων κομμάτων.

