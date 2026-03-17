Εκλογές συνέδρων ΠΑΣΟΚ: Ο κερδισμένος Ανδρουλάκης, η εσωστρέφεια και η προσέλευση

Η ανάδειξη των 3.800 συνέδρων, μέσω της παραδοσιακής κάλπης, πολλαπλασιάζει την περιέργεια, όσον αφορά τον βαθμό της απήχησης που έχει τελικά στο εκλογικό σώμα το ΠΑΣΟΚ.

Θα δικαιωθούν οι δημοσκόποι που «βλέπουν» κολλημένη τη βελόνα του στο 10-12% ή θα βιώσουν οδυνηρή έκπληξη οι προβλέψεις τους;

Η προχθεσινή συμμετοχή, πάντως, των 150.000 στελεχών και μελών του ΠΑΣΟΚ στις κάλπες προσφέρεται για κάποιες διαπιστώσεις, συγκρίσεις και… αναθεωρήσεις. Πρώτον, η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Δεύτερον, η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου και η επιμονή να βρίσκεται σε συνεχή εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ, καθιστά τελικά συμπαθή τον Ανδρουλάκη, αφήνει έκθετους τους Δούκα – Γερουλάνο, ενώ αποκομίζει οφέλη ο «σιωπηλός» Χριστοδουλάκης.

Το τρίτο και πιο σπουδαίο είναι ότι ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ οσμίσθηκε ότι τεχνητά και σκόπιμα θέλουν διάφοροι κύκλοι να βρίσκεται το κίνημα σε παρατεταμένη φάση εσωστρέφειας και ως «απάντηση» επέλεξε την αθρόα προσέλευσή τους στις κάλπες.

Κοντολογίς, το μήνυμα της Κυριακής είναι ότι οι … τρικλοποδιές των δελφίνων στον Ανδρουλάκη δεν εγκρίνονται από τους φίλους του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η δική μας ερμηνεία…

