Εκοψαν την πίτα τους οι Πατρινοί φίλοι της Λίβερπουλ

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν και φέτος, για 15η σερί χρονιά, οι Πατρινοί φίλοι της Λίβερπουλ σε μια όμορφη εκδήλωση που έγινε στο στέκι τους Underdog στην πλατεία Πυροσβεστίου.

Παρακολούθησαν το νικηφόρο ματς των «κόκκινων» με αντίπαλο την Γουέστ Χαμ, ενώ οι τυχεροί της λαχειοφόρου κέρδισαν πλούσια δώρα της αγαπημένης τους ομάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



