Εκοψαν την πίτα τους οι Πατρινοί φίλοι της Λίβερπουλ

Οι τυχεροί της λαχειοφόρου κέρδισαν πλούσια δώρα της αγαπημένης τους ομάδας

01 Μαρ. 2026 9:38
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν και φέτος, για 15η σερί χρονιά, οι Πατρινοί φίλοι της Λίβερπουλ σε μια όμορφη εκδήλωση που έγινε στο στέκι τους Underdog στην πλατεία Πυροσβεστίου.

Παρακολούθησαν το νικηφόρο ματς των «κόκκινων» με αντίπαλο την Γουέστ Χαμ, ενώ οι τυχεροί της λαχειοφόρου κέρδισαν πλούσια δώρα της αγαπημένης τους ομάδας.

