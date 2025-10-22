Εκπαίδευση Lean Six Sigma Yellow Belt από το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ: Νέος κύκλος τον Νοέμβριο

Το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ διοργανώνει νέο κύκλο του δημοφιλούς προγράμματος Lean Six Sigma Yellow Belt, δίνοντας τη δυνατότητα σε στελέχη επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρακτική γνώση στη βελτίωση διαδικασιών και την ποιοτική απόδοση.

22 Οκτ. 2025 11:42
Από τις 3 έως τις 10 Νοεμβρίου 2025, το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ υλοποιεί διαδικτυακά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Lean Six Sigma Yellow Belt, συνολικής διάρκειας 24 διδακτικών ωρών, μέσω της πλατφόρμας e-learning.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη μεθοδολογία DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), μέσα από ένα συνδυασμό θεωρητικών παρουσιάσεων, πρακτικών ασκήσεων και μελετών περίπτωσης (case studies).

Η εκπαίδευση Yellow Belt προσφέρει θεμελιώδη κατανόηση της προσέγγισης Lean Six Sigma, καθιστώντας τους συμμετέχοντες πολύτιμα μέλη των ομάδων βελτίωσης. Οι πιστοποιημένοι συμμετέχοντες μπορούν να υποστηρίξουν ενεργά τη συλλογή δεδομένων και τον εντοπισμό αστοχιών ή απωλειών (8 Wastes και Failure Modes), συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη μείωση των σφαλμάτων.

Το πρόγραμμα εστιάζει:

  • Στην ανάπτυξη ικανοτήτων ως υποστηρικτών έργων Six Sigma.
  • Στην αναγνώριση της μεθοδολογίας ως στρατηγικού πλεονεκτήματος για κάθε επιχείρηση.
  • Στη βαθύτερη κατανόηση των καθημερινών διαδικασιών, οδηγώντας σε βελτίωση ποιότητας, μείωση κόστους και ενίσχυση ικανοποίησης πελατών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Στελέχη επιχειρήσεων και διευθυντές ποιότητας.
  • Διαχειριστές έργων (Project Managers).
  • Όσους ενδιαφέρονται για τη συστηματική βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών μιας επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ στα τηλέφωνα 2610 910055 και 2610 994250, ή να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής εδώ
