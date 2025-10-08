Έκρηξη Άγκυρας κατά Ισραήλ: “Πράξη πειρατείας” η αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, με αφορμή την αναχαίτιση σκαφών διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε σήμερα ότι το Ισραήλ «επέδειξε πράξη πειρατείας», καθώς «επετέθη στα διεθνή ύδατα εναντίον του Στολίσκου της Ελευθερίας, ο οποίος επιδίωξε να σπάσει την παράνομη και απάνθρωπη πολιορκία της Γάζας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Τούρκοι βουλευτές που επέβαιναν στα πλοία συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις στην Άγκυρα.

Η τουρκική διπλωματία έκανε λόγο για τη «γενοκτονική κυβέρνηση του Ισραήλ» που «στοχοθετεί κάθε ειρηνική πρωτοβουλία και αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή, υπονομεύοντας τις ειρηνευτικές προσπάθειες».

Παράλληλα, η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι έχει αναλάβει κάθε διπλωματική πρωτοβουλία για την άμεση απελευθέρωση των Τούρκων πολιτών που κρατούνται από το Ισραήλ και βρίσκεται σε συντονισμό με άλλες χώρες των οποίων πολίτες συμμετείχαν στην αποστολή.

Το περιστατικό έρχεται να προσθέσει νέο επεισόδιο στις ήδη εύθραυστες σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ, σε μια περίοδο όπου η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων.

