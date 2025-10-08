Έκρηξη Άγκυρας κατά Ισραήλ: “Πράξη πειρατείας” η αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα

Νέο διπλωματικό μέτωπο ανοίγει ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελ Αβίβ, μετά την αναχαίτιση σκαφών του «Στολίσκου της Ελευθερίας» από τον ισραηλινό στρατό στα διεθνή ύδατα. Η Τουρκία μιλά για «πειρατεία» και απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των πολιτών της.

Έκρηξη Άγκυρας κατά Ισραήλ: “Πράξη πειρατείας” η αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα
08 Οκτ. 2025 12:58
Pelop News

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, με αφορμή την αναχαίτιση σκαφών διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε σήμερα ότι το Ισραήλ «επέδειξε πράξη πειρατείας», καθώς «επετέθη στα διεθνή ύδατα εναντίον του Στολίσκου της Ελευθερίας, ο οποίος επιδίωξε να σπάσει την παράνομη και απάνθρωπη πολιορκία της Γάζας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Τούρκοι βουλευτές που επέβαιναν στα πλοία συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις στην Άγκυρα.

Η τουρκική διπλωματία έκανε λόγο για τη «γενοκτονική κυβέρνηση του Ισραήλ» που «στοχοθετεί κάθε ειρηνική πρωτοβουλία και αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή, υπονομεύοντας τις ειρηνευτικές προσπάθειες».

Παράλληλα, η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι έχει αναλάβει κάθε διπλωματική πρωτοβουλία για την άμεση απελευθέρωση των Τούρκων πολιτών που κρατούνται από το Ισραήλ και βρίσκεται σε συντονισμό με άλλες χώρες των οποίων πολίτες συμμετείχαν στην αποστολή.

Το περιστατικό έρχεται να προσθέσει νέο επεισόδιο στις ήδη εύθραυστες σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ, σε μια περίοδο όπου η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:46 Άσκησαν ήδη έφεση οι δικηγόροι του Μπισμπίκη μετά την ποινή που του επιβλήθηκε
16:39 Άδωνις Γεωργιάδης στον Φειδία: Η Ελλάδα στα Τέμπη δέχθηκε την επίθεση εκατομμυρίων bots στα social media
16:31 Όλα είναι κλισέ, κι αυτό είναι το ωραίο
16:31 Πάνος Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια
16:24 Νέες προσλήψεις 284 προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη κενών από παραιτήσεις
16:13 Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη στον 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
16:11 Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 7.000 ευρώ για το τροχαίο – Κρίθηκε ένοχος ο ηθοποιός
15:08 Κατερίνα Κωστή: Η ζωή μου μετά τον καρκίνο μαστού άλλαξε ριζικά
15:00 «Ζεσταίνεται» η αγορά πετρέλαιου: Με τα πρώτα κρύα, οι Πατρινοί σπεύδουν να ζεσταθούν
14:56 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βασάνιζε και βίαζε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά
14:56 Θεόδωρος Λουλούδης στο OLYMPIA FORUM VI: Η καινοτομία δεν αρκεί χωρίς υποδομές και ανταγωνιστικό κόστος
14:48 Τρόμος στο Λαύριο: Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω στο δρόμο – Γυναίκα σώθηκε στο παρά πέντε ΒΙΝΤΕΟ
14:45 ΔΕΥΑΠ: Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης με διακοπή υδροδότησης στα Βραχνέικα αύριο Πέμπτη
14:42 Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήπια μια τσικουδιά, δεν ήθελα να κρυφτώ», είπε στην κατάθεσή του
14:33 ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Ο κουκουλοφόρος που άφησε τη βόμβα στη «Jacky.O.» – Μήνυμα από τη νύχτα «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
14:29 Προκλητική ανάρτηση από τη Ζαχάροβα υπέρ του Αττίλα και των Σκοπίων
14:21 Τζαβέλλας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία παρέμβαση, κανένα ρουσφέτι – Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων»
14:15 Affidea και ΕΚΠΑ Ενώνουν Δυνάμεις για την Πρόοδο της Νευρολογίας και της Ιατρικής Έρευνας
14:13 Σύλληψη αγρότη στον «αέρα»: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν τη στιγμή που έδινε ραδιοφωνική συνέντευξη στη Βοιωτία HXHTIKO
14:02 Συναγερμός στο Ηράκλειο: Φωτιά ξέσπασε κοντά σε σπίτια – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ