Εκρηξη Ελβετία – Υπουργείο Εξωτερικών: «Ευχόμαστε να μην υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων»

Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος εξέφρασε μιλώντας στο ΕΡΤnews, τα συλλυπητήρια εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία.

Ματωμένη Πρωτοχρονιά: Εκρηξη σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία, δεκάδες νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ – ΝΕΟΤΕΡΑ

«Είναι κάτι που σε όλους προκαλεί οδύνη και θλίψη. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, αλλά ακόμα δεν έγιναν γνωστά ούτε τα αίτια της πυρκαγιάς. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων», τόνισε ο κ. Λοβέρδος.

«Ευτυχώς, δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης», πρόσθεσε ο ίδιος.

