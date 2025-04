Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Μόσχα: Φήμες για νεκρό Ρώσο στρατηγό σε κρίσιμη συγκυρία ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Μόσχα, καθώς βόμβα εξερράγη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο στο ανατολικό προάστιο της πόλης. Όπως μεταδίδει το BBC επικαλούμενο ρωσικές πηγές, στην έκρηξη φέρεται να σκοτώθηκε ο Γιάροσλαβ Μοσκαλίκ, αναπληρωτής επικεφαλής της επιχειρησιακής υπηρεσίας του ρωσικού Γενικού Επιτελείου.

Αν και η πληροφορία για τον θάνατο του Μοσκαλίκ δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS αναφέρει ότι οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για στοχευμένη βομβιστική επίθεση.

Car Explosion in Balashikha, Moscow Region — One Dead

It appears to have been a targeted elimination. Preliminary reports suggest that an explosive device went off in the car.

The identity of the deceased is still unknown. pic.twitter.com/v6acRXIedI

