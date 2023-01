Έκρηξη σε αγωγό αερίου που συνδέει Λιθουανία και Λετονία – BINTEO

Σε έναν αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει τη Λιθουανία και τη Λετονία σημειώθηκε έκρηξη την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου σ, δήλωσε στο Reuters η εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου της Λιθουανίας Amber Grid.

Βίντεο που δημοσίευσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός LRT της Λιθουανίας δείχνει φωτιά να έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη βόρεια Λιθουανία, σύμφωνα με την εταιρία, η οποία ανέφερε ότι τα αίτια της έκρηξης ερευνώνται.

Δείτε βίντεο από το σημείο

Video of explosions at a major gas pipeline linking the gas transmissions between #Lithuania and #Latvia. pic.twitter.com/aTKAy4kvVm

— Newsistaan (@newsistaan) January 13, 2023