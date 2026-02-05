Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι – Ζημιές στην είσοδο

Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε νυχτερινό κέντρο που βρίσκεται στην οδό Λασσάνης στο Περιστέρι, προκαλώντας φθορές στην πρόσοψη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τις 06:00 άγνωστος άνδρας, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο του καταστήματος. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη βιτρίνα και σε τμήμα του τοίχου.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς το κατάστημα ήταν κλειστό την ώρα του περιστατικού. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

