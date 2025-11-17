Έκρηξη στη γραμμή Βαρσοβία–Λούμπλιν: Ο Τουσκ μιλά για δολιοφθορά

Η πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού που κατέστρεψε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Βαρσοβία–Λούμπλιν οφείλεται σε δολιοφθορά, σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ. Οι αρχές της χώρας έχουν κινητοποιηθεί, καθώς η Πολωνία θεωρείται κρίσιμος κόμβος για τη μεταφορά βοήθειας προς την Ουκρανία, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε παρεμβάσεις και σαμποτάζ.

Έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή σε σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Βαρσοβία με το Λούμπλιν, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και αναστάτωση στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα δολιοφθοράς. «Η πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού κατέστρεψε τη σιδηροδρομική γραμμή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το γραφείο του εισαγγελέα βρίσκονται ήδη στο σημείο».

Σύμφωνα με τις αρχές, ζημιές εντοπίστηκαν και σε άλλο σημείο της ίδιας διαδρομής, πιο κοντά στο Λούμπλιν, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια.

Η τοπική αστυνομία είχε ενημερωθεί αρχικά από μηχανοδηγό, ο οποίος ανέφερε αλλοιώσεις και ζημιές στη γραμμή στην κεντρική Πολωνία. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στο πλάι της γραμμής, προκαλώντας παραμόρφωση των σιδηροτροχιών.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ έχει στο παρελθόν προειδοποιήσει ότι ο ρόλος της Πολωνίας ως βασικού διαδρόμου για τη μεταφορά στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία την καθιστά πιθανό στόχο ενεργειών δολιοφθοράς.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα απορρίψει κατηγορίες εμπλοκής σε τέτοια περιστατικά, ωστόσο οι πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν αυξήσει τα μέτρα επιτήρησης σε κρίσιμες υποδομές και γραμμές μεταφοράς.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν αν η επίθεση σχετίζεται με προηγούμενες υποθέσεις δολιοφθοράς που συνδέονται με δίκτυα κατασκοπείας υπέρ της Ρωσίας.

