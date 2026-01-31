Έκρηξη στη “Βιολάντα”: Στο μικροσκόπιο οι σωλήνες, οι δεξαμενές προπανίου και ένα υπόγειο «αδήλωτο»

Στην αναζήτηση της ακριβούς αλυσίδας γεγονότων που οδήγησε στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα και στον θάνατο πέντε εργαζομένων, οι αξιωματικοί της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προσπαθούν να κλείσουν τα βασικά κενά της υπόθεσης: πού και πώς ξεκίνησε η διαρροή, τι ρόλο έπαιξαν οι εγκαταστάσεις προπανίου και αν υπήρχαν χώροι ή κατασκευές που δεν ήταν νόμιμα δηλωμένοι.

Το κρίσιμο ερώτημα των ερευνητών είναι πώς προκλήθηκε η βλάβη στους σωλήνες που, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οδήγησε στη διαρροή και στη φονική έκρηξη, ενώ παράλληλα «ξεσκονίζονται» έγγραφα και μαρτυρίες που φέρνουν στο επίκεντρο παλιές παρατηρήσεις για τις δεξαμενές προπανίου και την ύπαρξη υπόγειου χώρου χωρίς άδεια.

Η διαρροή και οι εργασίες του καλοκαιριού

Καλά ενημερωμένες πηγές της έρευνας εκτιμούν ότι η ζημιά στους σωλήνες μπορεί να συνδέεται με εργασίες που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι. Το σημείο απ’ όπου περνούσαν οι σωληνώσεις ασφαλτοστρώθηκε και, σύμφωνα με την ίδια εικόνα, στη συνέχεια κινήθηκαν από πάνω βαρέα οχήματα — ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται ως πιθανή αιτία φθοράς ή θραύσης, χωρίς ακόμη να έχει υπάρξει οριστικό συμπέρασμα.

Οι έρευνες συνεχίζονται και στο πεδίο: την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται νέα φάση εκσκαφών για την αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων, ενώ παράλληλα αναμένονται συμπληρωματικές καταθέσεις από πρόσωπα που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Έγγραφα για τις δεξαμενές προπανίου

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε έγγραφα που φέρονται να δείχνουν ότι ήδη από το 2020 η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε επισημάνει πως οι δύο δεξαμενές προπανίου δεν ήταν τοποθετημένες στο σωστό σημείο. Το δεδομένο αυτό αξιολογείται πλέον σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επικράτησαν πριν και κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος.

Το υπόγειο που «έγινε δεξαμενή» και το θέμα της άδειας

Ένα ακόμη κομβικό ζήτημα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν προκύψει από την έρευνα, αφορά το υπόγειο του εργοστασίου. Όπως εξετάζεται, ο χώρος αυτός –λόγω της διαρροής– λειτούργησε στην πράξη σαν άτυπη «δεξαμενή» συγκέντρωσης προπανίου, χωρίς όμως να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

Το θέμα ανέδειξε δημόσια ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμος Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας, μιλώντας στην ΕΡΤ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στην πρώτη οικοδομική άδεια του 2007 δεν υπήρχε αναφορά στο υπόγειο, ενώ –όπως υποστήριξε– παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια εκδόθηκαν συνολικά οκτώ άδειες, το υπόγειο δεν φαίνεται να δηλώθηκε.

«Μύριζε μέρες πριν» – η καταγγελία από το συνδικάτο

Την ίδια στιγμή, έντονη συζήτηση προκαλούν οι αναφορές του προέδρου του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και γενικού γραμματέα του Εργατικού Κέντρου, Γιώργου Λιατίφη, σε δηλώσεις του στο Orange Press Agency. Περιέγραψε ένα εργασιακό περιβάλλον με δύσκολες συνθήκες και ελλιπή μέτρα ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι το συνδικάτο αντιμετώπιζε συστηματικά εμπόδια πρόσβασης στους χώρους δουλειάς.

Κεντρική στο σκέλος των καταγγελιών είναι η αναφορά ότι εργαζόμενοι είχαν επισημάνει οσμή αερίου ημέρες πριν από το δυστύχημα, χωρίς –όπως λέγεται– να υπάρξει η ανάλογη αντίδραση. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν, η έντονη μυρωδιά ήταν τέτοια που εργαζόμενοι δυσκολεύονταν ακόμη και να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες, ενώ τους δόθηκαν καθησυχαστικές εξηγήσεις ότι «έριξαν ένα υγρό στον βόθρο» και «να μην ανησυχούν».

Οι επόμενες κινήσεις της έρευνας —με τις εκσκαφές, τα τεχνικά πορίσματα και τις νέες καταθέσεις— αναμένεται να κρίνουν αν τα κομμάτια αυτής της εικόνας «κουμπώνουν» μεταξύ τους και ποια ευθύνη αποδίδεται τελικά στο πλέγμα εγκαταστάσεων, παρεμβάσεων και προειδοποιήσεων που εξετάζονται.

