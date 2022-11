Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Πώς εμπλέκει την Ελλάδα η Τουρκία – Αυτή είναι η γυναίκα που κατηγορείται ότι έβαλε τη βόμβα

Το όνομα της γυναίκας που κατηγορείται ότι έβαλε τη βόμβα και σκότωσε 6 ανθρώπους στον πεζόδρομο Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης έδωσαν στη δημοσιότητα οι τουρκικές Αρχές.

#BREAKING Istanbul terror attack suspect, named Ahlam Albashir, acted on orders from PKK terrorist group’s base in Syria’s Kobani city pic.twitter.com/g4iUE83OPu

Πρόκειται για την Ahlam Albashir, η οποία κατηγορείται ότι έδρασε με εντολή «τρομοκρατικής ομάδας του PKK με έδρα το Κομπάνι της Συρίας».

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή που συλλαμβάνεται η ύποπτη για τη βόμβα

Μάλιστα, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας αναφέρθηκε και στην Ελλάδα, λέγοντας πως αν δεν την είχαν πιάσει, θα είχε περάσει στη χώρα μας.

#BREAKING Türkiye does not accept condolence messages from US over deadly PKK terror attack in Istanbul, says Interior Minister Soylu pic.twitter.com/9BzCUFKi5n

NEW: Turkish Interior Minister says Istanbul bomber would flee Turkey to Greece today if she hadn’t been caught up

He also says police has an phone/audio tape that indicates PKK had ordered her killing to prevent her capture pic.twitter.com/vBT8t59Gkw

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022