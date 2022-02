Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουκρανία την Πέμπτη

Έκτακτη σύνοδος κορυφής των ηγετών της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη για την κρίση στην Ουκρανία.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τις επόμενες ενέργειες στο θέμα της Ουκρανίας και των κινήσεων της Ρωσίας.

Η είδηση μεταδίδεται από διεθνή ΜΜΕ που επικαλούνται διπλωματικές πηγές.

The use of force and coercion to change borders has no place in the 21st century.

I am calling a special European Council tomorrow in Brussels to discuss the latest developments related to #Ukraine and Russia #EUCO https://t.co/WAfF9n4yix

— Charles Michel (@eucopresident) February 23, 2022