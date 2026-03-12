Έκτακτη σύσκεψη από την Περιφέρεια για το μέλλον του Οδοντωτού: «Ζητάμε άμεση επαναλειτουργία με σύγχρονα μέσα επιτήρησης»

“Η πλήρης αναστολή των δρομολογίων είναι έσχατο μέσο και οφείλει να τεκμηριώνεται επιστημονικά ως αναγκαία προϋπόθεση ασφαλούς λειτουργίας του δρομολογίου και όχι προληπτικό μέσο” αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή.

 

12 Μαρ. 2026 22:46
Pelop News

Αμεση η αντίδραση της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην απόφαση του ΠΟΣΕ για λουκέτο στον οδοντωτό και με ανακοίνωση της συγκαλεί έκτακτή σύσκεψη με τους βουλευτές Αχαΐας, αλλά και τους δήμαρχους Αιγιαλείας και Καλάβρυτων για κοινό υπόμνημά στο Υπουργείο Υποδομών, ενώ ζητά και άμεσα επαναλειτουργία του τρένου.

Η ανακοίνωση: «Με αφορμή την ανακοίνωση του ΟΣΕ για την προσωρινή αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοπτού-Καλαβρύτων,  από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας γίνονται γνωστά τα εξής:

Η απόφαση για διακοπή των δρομολογίων, με την επίκληση ζητημάτων ασφαλείας, αποτελεί μια ισχυρή παραδοχή αδυναμίας για συλλογική διαχείριση μίας υποδομής με εθνική και παγκόσμια εμβέλεια. Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων είναι και για εμάς αδιαπραγμάτευτη, δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για τη διαρκή υποβάθμιση και τελικά, τον μαρασμό του Οδοντωτού.

Επίσης, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα εξής:

  • Η συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου είναι κρατική υποχρέωση. Ο Οδοντωτός είναι κρατική υποδομή. Η ευθύνη για τη θωράκιση της γραμμής και την αντιμετώπιση των γεωλογικών φαινομένων ανήκει στον Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ) και το αρμόδιο Δασαρχείο (Α5519/22-11-2024 (ΑΔΑ: 6ΚΙΝ46ΝΠΙΘ-Υ90 της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας – μέρος 1ο,παρ.1.8) , αντίστοιχα όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία . Η αναστολή δρομολογίων δεν είναι λύση, είναι ομολογία ελλιπών αντανακλαστικών.
  • Ζητάμε την άμεση ενεργοποίηση του Ν. 5220/2025 και καλούμε το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών να ενεργοποιήσει το άρθρο 15 του πρόσφατου νόμου, εκδίδοντας την απαραίτητη ΚΥΑ που καθορίζει ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας για την ιστορική γραμμή. Μια γραφειοκρατική καθυστέρηση δεν μπορεί να κρατά «όμηρο» μια ολόκληρη περιοχή, στις διαθέσεις της διαχειρίστριας εταιρίας.
  • Υπάρχει άμεση ανάγκη για τεχνολογική αξιολόγηση. Η Περιφέρεια ζητά την άμεση σύγκληση τεχνικής επιτροπής με τη συμμετοχή του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να αξιολογηθεί η πραγματική κατάσταση της γραμμής και ο πραγματικός κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών. Ο ανεξάρτητος επιστημονικός έλεγχος είναι απολύτως αναγκαίος για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.
  • Καλούμε τη Hellenic Train να αποδείξει εάν η διακοπή οφείλεται πράγματι σε εξωγενείς παράγοντες ή αν χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την κάλυψη ελλείψεων σε τροχαίο υλικό και προσωπικό.

Εκτός των παραπάνω, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συγκαλεί άμεσα έκτακτη σύσκεψη με τους Βουλευτές Αχαΐας, καθώς επίσης τους Δημάρχους Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για τη διαμόρφωση κοινού υπομνήματος προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών και τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, με σκοπό τις συντονισμένες ενέργειες για την επανέναρξη των δρομολογίων το συντομότερο δυνατό.

Ο Οδοντωτός δεν είναι απλό «δρομολόγιο». Είναι ιστορία, είναι πολιτισμός, είναι ανάπτυξη, είναι ταυτότητα! Διεκδικούμε την άμεση επαναλειτουργία του με σύγχρονα μέσα επιτήρησης και όχι με λογικές «λουκέτου». Η πλήρης αναστολή των δρομολογίων είναι έσχατο μέσο και οφείλει να τεκμηριώνεται επιστημονικά ως αναγκαία προϋπόθεση ασφαλούς λειτουργίας του δρομολογίου και όχι προληπτικό μέσο.

 

