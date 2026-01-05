Μαξίμου: Έκτακτη σύσκεψη με Χατζηδάκη και Τσιάρα για το αγροτικό – Τα στρατηγικά σημεία των αποκλεισμών

Η κυβέρνηση συνεδριάζει μετά την ομόφωνη απόφαση των αγροτών για 48ωρο κλείσιμο εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ ο Χατζηδάκης είχε τονίσει ότι έχουν ικανοποιηθεί ή επεξεργάζονται τα 20 από τα 27 αιτήματα

Η σύσκεψη, που ακολουθεί την ανεπίσημη συνάντηση της Κυριακής το απόγευμα, θα έχει τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Στόχος είναι η αξιολόγηση της κατάστασης μετά τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτών στα Μάλγαρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Τα στρατηγικά σημεία των αποκλεισμών

Στη σύσκεψη των αγροτών, με συμμετοχή εκπροσώπων από 42 μπλόκα και 13 αγροτικούς συλλόγους, αποφασίστηκε ομόφωνα η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Πανελλαδική σύσκεψη: Οι αγρότες έτοιμοι να κλείσουν «στρατηγικά σημεία» σε Εγνατία Οδό, Ιόνια Οδό, Μπράλο και Πελοπόννησο!

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Ιανουαρίου (μετά τα Θεοφάνεια) θα πραγματοποιηθούν 48ωροι αποκλεισμοί εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων. Μεταξύ των σημείων που θα επηρεαστούν περιλαμβάνονται:

Η Εγνατία Οδός από το μπλόκο της Σιάτιστας

Παράδρομοι στα Τέμπη (με αγρότες από Λάρισα)

Ο Μπράλος Φθιώτιδας (με τρακτέρ από το μεγάλο μπλόκο της Καρδίτσας, περίπου 1.400 μηχανήματα)

Τα διόδια της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου

Η Νεστάνη στην Τρίπολη

Επιπλέον, συζητήθηκαν αποκλεισμοί παραδρόμων στον Ευαγγελισμό Λάρισας, παρεμβάσεις σε λαχαναγορές και ιχθυαγορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και το ενδεχόμενο καθόδου αγροτών στην Αθήνα εφόσον οριστεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωστής Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας τις επιδοτήσεις που έχουν καταβληθεί για το 2025, είχε δηλώσει ότι από τα 27 αιτήματα των μπλόκων έχουν ικανοποιηθεί ήδη 16, ενώ άλλα 4 βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας. Είχε καλέσει τους αγροτοσυνδικαλιστές να αναλάβουν ευθύνες για την άρνηση διαλόγου και την εμμονή στην κλιμάκωση.

