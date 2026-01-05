Χατζηδάκης: Δεν θα μείνουμε θεατές στα μπλόκα – Μέτρα για FIR Αθηνών, δεν αποκλείει ΕΔΕ

Ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε μη κατανοητή την άρνηση των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, παρά την πρόσκληση του πρωθυπουργού. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει δεχθεί κριτική για υπερβολική ανοχή, ενώ τόνισε ότι η κοινή γνώμη δεν μπορεί να παραμένει «όμηρος» μιας μειοψηφίας που κλείνει δρόμους.

«Υπήρξαμε ανεκτικοί, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε θεατές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν νόμοι και πρόστιμα για παρακώλυση συγκοινωνιών. Διευκρίνισε ότι δεν προαναγγέλλει χρήση ΜΑΤ, αλλά υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μονομερώς τις αποφάσεις της αν δεν υπάρξει συμμετοχή στον διάλογο. Αναφέρθηκε σε αύξηση 13% των αγροτικών ενισχύσεων το 2025 (3,8 δισ. ευρώ έναντι 3,3 δισ. το 2024) και σε «σαφή χρωματισμό» πίσω από ορισμένα μπλόκα, με αγροτοσυνδικαλιστές που υποκινούνται από κόμματα.

Για το ζήτημα του FIR Αθηνών, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι το υπουργείο Υποδομών δεν θα αφήσει το θέμα χωρίς εξηγήσεις. Έχει ήδη ζητηθεί η παρέμβαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ενώ δεν αποκλείεται η διενέργεια ΕΔΕ από τον υπουργό, προκειμένου να διερευνηθεί το τεχνικό πρόβλημα και να δοθούν άμεσα απαντήσεις. «Δεν παίζουμε με θέματα ασφαλείας», τόνισε.

Ερωτηθείς για τη σύλληψη και μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο στις ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας και της ΕΕ ότι επρόκειτο για δικτάτορα. Αναφέρθηκε στην κοινή δήλωση 26 χωρών-μελών της ΕΕ (εξαιρουμένης της Ουγγαρίας) που χαρακτήριζε τον Μαδούρο δικτάτορα, καθώς και στην αναγνώριση του Εντουάρντο Γκονζάλες από την Ελλάδα το 2024. Ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να διαψεύσει δημοσιεύματα περί χρηματοδότησης από το καθεστώς Μαδούρο, συγκρίνοντας τη στάση ορισμένων με την απουσία αντίδρασης στο διεθνές δίκαιο κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

