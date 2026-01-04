Πανελλαδική σύσκεψη: Οι αγρότες έτοιμοι να κλείσουν «στρατηγικά σημεία» σε Εγνατία Οδό, Ιόνια Οδό, Μπράλο και Πελοπόννησο!

Oλοκληρώθηκε η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα, με αποφάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα όρια «πολιορκίας». Στη σύσκεψη πήραν μέρος 62 μπλόκα, που αποφάσισαν το επόμενο διάστημα, μετά τα Φώτα, κλιμάκωση με αποκλεισμούς ακόμη και των παραδρόμων.

Θα ξεκινήσει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία οδό, ενώ αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος, τα διόδια Ρίου Αντιρρίου.

Όπως αποφασίστηκε, την Πέμπτη 8/1 θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο Αντίρροιο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά.

Την Τρίτη θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων, προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων.

Σύμφωνα με τον Κώστα Τζέλλα, πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, «Θα υπάρξει γενική κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή, κι έχει το περιθώριο η κυβέρνηση να δώσει λύσεις για να πάμε σε έναν πραγματικό διάλογο».

«Αυτό περιμένουμε, διαφορετικά Πέμπτη Παρασκευή θα υπάρχει κλείσιμο δρόμων σε όλη την Ελλάδα, κλείσιμο τελωνείων, ώστε να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση με ψέματα να υποχωρήσουμε. Στα τελωνεία, στον Μπράλο, στα Τέμπη, στην Εγνατία Οδό, στην Ιόνια Οδό, παντού θα κλειστούν οι δρόμοι», πρόσθεσε.

Ο Ρίζος Μαρούδας, μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας συνόψισε λέγοντας «ότι καταφέραμε να λειτουργούμε ως ένα μπλόκο, ως Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

»Εννοείται ότι θα κλιμακώσουμε. Αυτή την απόφαση πήραμε μέσα από τη σημερινή μεγάλη σύσκεψη. Τρίτη σύσκεψη μέσα στα μπλόκα, 36 μέρες αγώνα και είμαστε σαν την πρώτη μέρα εδώ με τεράστια μαζικότητα και με αποφασιστικότητα μέχρι τη νίκη που θα είναι δική μας.

»Αυτή είναι η απόφαση που παίρνουμε και θέλουμε και να περάσει και σήμερα και να βγει και έξω από δω από αυτή την αίθουσα.

»Κλιμακώνουμε Πέμπτη και Παρασκευή. Κλιμακώνουμε σε όλη την Ελλάδα, στα τελωνεία και ταυτόχρονα και σε κομβικά σημεία σε όλη τη χώρα όπως είναι η Εγνατία Οδός, η Ιόνια Οδός, η ΠΑΘΕ και από κει και πέρα θα το δει και κάθε περιοχή, όπως είναι τα Μάλγαρα που είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, τα Τέμπη, στη Νεσθάνη, στον Μπράλο.

Άρα στην ουσία μιλάμε για ένα αποκλεισμό της χώρας και της Αθήνας γύρω-γύρω, ώστε να πιέσουμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις, απαντήσεις στα αιτήματά μας, να ανοίξει και το δρόμο για τη συνάντηση.

Αυτό που έχουμε κατακτήσει σαν ενότητα εμείς θέλουμε να διατηρηθεί όλο το χρονικό διάστημα και μετά τα μπλόκα. Αυτή η κλιμάκωση είναι η απόφαση μας, αυτό θα βγούμε να πούμε έξω, αυτό το μήνυμα θα στείλουμε στην κυβέρνηση. Με βάση αυτή την κλιμάκωση μπορεί, έχει το χρονικό περιθώριο να προβεί σε απαντήσεις στα αιτήματά μας και αυτό ζητάμε».

