Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τα Χριστούγεννα – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες φέρνει το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από το Ιόνιο και να επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος της χώρας έως και την ημέρα των Χριστουγέννων.

23 Δεκ. 2025 12:10
Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από τις βραδινές ώρες της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν αρχικά το Ιόνιο, ενώ από την Τετάρτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, καθώς και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Η εξασθένηση των έντονων φαινομένων αναμένεται στα δυτικά από τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων προς την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά το απόγευμα ανήμερα των Χριστουγέννων.

Αναλυτικά οι περιοχές που επηρεάζονται

Ιόνιο: Από τις βραδινές ώρες της Τρίτης 23/12 έως και αργά το βράδυ της Τετάρτης 24/12 (παραμονή Χριστουγέννων).

Ήπειρος, δυτική Θεσσαλία (Καρδίτσα, Τρίκαλα), δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Φωκίδα), δυτική Πελοπόννησος: Από το μεσημέρι της Τετάρτης 24/12 έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25/12).

Δυτική Μακεδονία: Πρόσκαιρα, τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Κεντρική Μακεδονία: Από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24/12 έως και το απόγευμα της Πέμπτης 25/12.

Ανατολική Μακεδονία και νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου: Από το βράδυ της Τετάρτης 24/12 έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το βροχερό σκηνικό θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά ανήμερα των Χριστουγέννων, ωστόσο μέχρι τότε απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αναμένονται έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα.

